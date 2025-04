Dominic Fritz: Decizia Congresului USR pentru Lasconi a fost dată pentru 2024 şi chiar sunt unii jurişti care spun că oricum e nulă / Dacă strângem împrumuturi, se vor rula prin mandatarul financiar al lui Nicuşor Dan

Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, a declarat miercuri, despre afirmaţia Elenei Lasconi că a fost votată de Congresul USr pentru a candida şi nu poate lua decizia Consiliul Politic Naţional, că decizia Congresului USR pentru candidatura Elenei Lasconi la alegerile prezidenţiale a fost dată pentru anul 2024 şi chiar sunt unii jurişti care spun că oricum e nulă. El a precizat, despre finanţarea campaniei, că dacă vor strânge împrumuturi, se vor rula prin mandatarul financiar al lui Nicuşor Dan. Nu ne interzice nimeni să susţinem pe cine considerăm că este corect, a mai arătat Fritz, transmite News.ro.

”Congresul stabileşte candidatul, Comitetul Politic stabileşte alianţe. Şi dacă am fi intrat într-o alianţă electorală, să zicem, pentru un candidat unic cu PNL, PSD, UDMR, tot asta s-ar fi întâmplat printr-un Comitet politic şi susţinerea pentru un independent este ceva similar. Mai mult decât atât, sunt unii care argumentează juridic, dacă vă uitaţi la decizia Congresului în 2024, decizia a fost dată pentru anul 2024 şi chiar sunt unii jurişti care spun că oricum decizia este nulă. Eu personal nu aş merge aşa departe”, a spus Dominic Fritz în emisiunea România Politică de la Prima News.

Despre cum se va face finanţarea campaniei electorale, Fritz a arătat că Nicuşor Dan are propriul mandatar financiar.

”Bineînţeles că dacă noi strângem împrumuturi, de exemplu, atunci aceste împrumuturi, aceşti bani, se vor rula prin mandatarul financiar al lui Nicuşor Dan. Nu ne interzice nimeni să susţinem pe cine considerăm că este corect”, a explicat Dominic Fritz.

Întrebat dacă există o interdicţie legală prin care cei de la USR să folosească banii pentru Nicuşor Dan, el a spus: ”Posibil că nu putem să folosim banii, dar oricum n-aveam bani. Asta este unul din motivele pentru care am ajuns aici, pentru că nimeni n-a vrut să ne mai dea bani cu acest candidat. Deci banii legali, bineînţeles, vor merge prin contul lui Nicuşordan. Vă pot asigura că nu ne vom împotmoli în astfel de detalii juridice financiare, vom respecta legea, dar politic, mesajul este clar. Acum toţi cei de bună credinţă care vor să ţină România pe drum european trebuie să se adune în jurul lui Nicuşor Dan”.

Despre anunţul Elenei Lasconi că îşi va continua campania şi apelul către români să îi doneze bani, Dominic Fritz a precizat că nu îi este clar ”cum ar vrea să facă asta, pentru că tot prin USR ar trebui să cheltuiască aceşti bani”.

”Biroul Naţional nu a aprobat un buget de campanie şi asta ar fi nevoie, ca să poată să cheltuiască aceşti bani”, a spus el.

Întrebat cine va plăti dacă această strategie nu este una câştigătoare şi nici Nicuşor Dan şi nici Elena Lasconi nu ajunge în turul 2, Dominic Fritz a precizat că, ”dacă alegerile ar fi astăzi, chiar şi cu retragerea Elenei Lasconi, din cifrele noastre, Nicuşor Dan nu ar intra în turul 2, ci Victor Ponta”.

”Tocmai de aceea noi am ieşit acum cu acest gest dramatic. Nicuşor Dan poate să recupereze decalajul faţă de Victor Ponta, dar pentru asta este nevoie ca toţi oamenii de bună credinţă care vor să ţină România pe o cale prosperă în Uniunea Europeană să trebuie să se mobilizeze. Dacă asta nu funcţionează, măcar eu ştiu că am făcut tot ce am putut şi a ţinut de mine. Cealaltă variantă, să tac, să ascund aceste cifre, să ascund această realitate, să cred în minuni, această variantă ar fi iresponsabilă faţă de această ţară”, a completat primarul.