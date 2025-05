Doliu în lumea boxului: Georgia O’Connor a murit la doar 25 de ani, la două săptămâni după nuntă

Pugilista Georgia O’Connor, medaliată internațional și fostă componentă a Team GB, a murit la vârsta de 25 de ani, după o luptă inegală cu o formă agresivă de cancer, transmite The Independent.

Susține G4Media. Click AICI pentru a redirecționa 3.5% din impozit - online, gratuit și simplu. Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Născută la Durham, Anglia, în data de 18 februarie 2000, Georgia a avut parte de un debut fulminant de carieră în box, ea cucerind pe rând aurul la Jocurile Commonwealth pentru tineret (2017), argintul la Campionatul Mondial de Tineret (2017) și bronzul la Mondialele din 2018.

A cochetat scurt timp și cu boxul profesionist, disputând trei meciuri, toate câștigate. Ultima sa apariție în ring a fost consemnată în octombrie 2022, atunci când a învins-o pe Joyce Van Ee la O2 Arena din Londra, conform sursei citate.

Mai mult decât o sportivă: ingineră, artistă, campioană la arte marțiale

Georgia a impresionat și în afara boxului, ea fiind, printre altele, campioană națională la taekwondo, luptătoare neînvinsă în kickboxing, chitaristă și cântăreață, dar și studentă la inginerie civilă.

Cancerul care i-a schimbat viața

În ianuarie 2025, Georgia a anunțat că se află în fața celui mai dur adversar al vieții sale: bătălia cu o formă agresivă de cancer, apărută în contextul unor probleme medicale mai vechi: colită ulcerativă și colangită sclerozantă primară, o afecțiune rară a ficatului, informează BBC.

Ultimele zile și căsătoria plină de emoție

Într-un ritual simbolic, Georgia și Adriano Cardinali, partenerul ei, s-au căsătorit, evenimentul având loc cu doar două săptămâni înainte de moartea fostei sportive.

View this post on Instagram A post shared by Georgia Cardinali (@georgiaoconnor_1)

Some really sad news to bring you this morning… Former professional boxer Georgia O’Connor has tragically passed away following her battle with cancer at the age of just 25. All of our thoughts at IFL are with Georgia’s family and close friends. Rest in paradise Georgia 🌹 pic.twitter.com/TGKgGHlq7n — IFL TV (@IFLTV) May 22, 2025

The Ring is saddened to learn of the tragic passing of Georgia Cardinali (née Georgia O’Connor) aged just 25. Cardinali was a promising 3-0 prospect having won multiple youth amateur medals, and heroically battled cancer in recent months. Our deepest sympathies are with her… pic.twitter.com/EnHfFGFmJU — Ring Magazine (@ringmagazine) May 22, 2025