Doi ziariști au solicitat CSAT să facă publice dovezile ”care să ateste faptul că există legături între campania lui Călin Georgescu și regimurile de la Moscova și Beijing” / ”De ce trebuie să facă președintele Iohannis acest lucru?”

Ziarisul Marco Badea anunță într-o postare pe Facebook că a cerut, împreună cu Ramona Ursu, CAST-ului, în baza legii privind liberul acces la informații, să publice ”dovezile care să ateste faptul că există legături între campania lui Călin Georgescu și regimurile de la Moscova și Beijing”. Cei doiau mai solicitat să fie comunicate ce informații clare există despre cum a fost ajutat candidatul Călin Georgescu de platforma Tik Tok să ajungă la o mulțime de oameni într-un timp foarte scurt. ”De ce trebuie să facă președintele Iohannis acest lucru? Pentru că e nevoie să lămurească în detaliu ce presupune această problemă de siguranță națională pe care CSAT-ul a identificat-o, dar nu a dezvoltat-o. Iar Iohannis, prin a desecretiza și a face publice informațiile din ședința CSAT din 28 noiembrie, nu face decât să respecte Constituția țării în baza celor două articole, 148 și 149, care fac referire la integrarea euroatlantică a României”, scrie jurnalistul Marco Badea pe Facebook.

Redăm mai jos integral postarea de pe Facebook:

În acest moment, singurul care mai poate salva România de deriva antidemocratică prin victoria unui extremist în alegerile prezidențiale de Duminică este Klaus Iohannis. Da, aici am ajuns!

🔴 Iohannis trebuie să desecretizeze informațiile discutate în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) din data de 28 noiembrie 2024 și să indice clar, cu nume, prenume și context, cum au fost operate atacurile cibernetice pentru influențarea alegerilor prezidențiale din România și cum l-a favorizat platforma Tik Tok pe candidatul independent Călin Georgescu.

🔴 De ce trebuie să facă președintele Iohannis acest lucru? Pentru că e nevoie să lămurească în detaliu ce presupune această problemă de siguranță națională pe care CSAT-ul a identificat-o, dar nu a dezvoltat-o. Iar Iohannis, prin a desecretiza și a face publice informațiile din ședința CSAT din 28 noiembrie, nu face decât să respecte Constituția țării în baza celor două articole, 148 și 149, care fac referire la integrarea euroatlantică a României.

🔴 Deși STS-ul a contrazis concluziile CSAT și a susținut că nu a primit informații privind desfășurarea unor atacuri cibernetice asupra sistemelor informatice utilizate în procesul electoral din 24 noiembrie 2024, asta nu înseamnă că ele nu au existat. Iar Mihnea Măruţă a descris foarte bine operațiunea Georgescu aplicată pentru România

🔴 Pe scurt, operațiunea a fost pusă în aplicare prin mecanisme avansate de digital marketing. Iar Mihnea indică foarte bine că totul începe prin contractarea unei firme specializate, care creează un nucleu de comandă și implementează platforme precum CRM (Customer Relationship Management) și DMP (Data Management Platform) pentru targetare și profiling. Aceste platforme sunt conectate la pagini și conturi create pe rețelele sociale, iar interacțiunile utilizatorilor (ike-uri, follow-uri sau alăturarea grupurilor) sunt folosite pentru a dezvolta profiluri detaliate. În acest mod, fiecare persoană devine o țintă, fiind expusă constant mesajelor personalizate, care le confirmă alegerile sau le exploatează pasiunile, frustrările și vulnerabilitățile.

🔴 Rezultatul este o rețea vastă de persoane influențate printr-un bombardament informațional continuu, care le face să simtă că fac parte dintr-o mișcare de schimbare. Asta s-a întâmplat cu Călin Georgescu. Strategia asta presupune că în timpul campaniei electorale, grupurile și paginile aparent neutre sunt redirecționate către scopuri politice, iar mesajele sunt ajustate pentru a maximiza impactul. Astfel, votul devine un răspuns emoțional, lipsit de legătura cu programele politice sau rațiunea, fiind manipulat prin exploatarea vulnerabilităților psihologice și sociale ale alegătorilor.

🔴 În plus, Victor Ilie a publicat azi o investigație pe Snoop în care arată că, în ultimii opt ani, cel puțin două milioane de euro provenind de la compania de publicitate digitală AdNow, cu legături la Kremlin, au fost direcționați către site-uri ale unor televiziuni precum RTV și Realitatea Plus, influenceri conspiraționiști și publicații de extremă dreapta din România, propagând dezinformări și teorii conspiraționiste care au influențat votul românilor la alegerile prezidențiale și parlamentare.

⚠️ Eu și Ramona Ursu am solicitat CSAT-ului, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, să facă publice dovezile care să ateste faptul că există legături între campania lui Călin Georgescu și regimurile de la Moscova și Beijing, plus ce informații clare există despre cum a fost ajutat candidatul Călin Georgescu de platforma Tik Tok să ajungă la o mulțime de oameni într-un timp foarte scurt. Ovidiu Vanghele a semnalat și el acest lucru.

⚠️ Și cred că în următoarele ore e nevoie ca tot mai mulți colegi din presă și societatea civilă să pună presiune pe Administrația Prezidențială și pe Klaus Iohannis pentru a desecretiza informațiile din ședința CSAT din 28 noiembrie, ca să vedem clar cine l-a propulsat în finala prezidențială pe Călin Georgescu.

⚠️ Ăsta-i cam singurul glonț pe care îl mai putem trage înainte de lupta electorală din 8 Decembrie, pe care individul acesta extremist care refuză să discute cu presa are mari șanse să o câștige. Iar dacă va ajunge la Palatul Cotroceni, mai mult ca sigur acele informații vor dispărea.

⚠️ Așa că Iohannis, dacă ține măcar puțin la țara asta, nu e fricos și nu se gândește doar la securizarea privilegiilor după ce pleacă din funcție, ar face bine să desecretizeze informațiile alea înainte de finalul acestei săptămâni.