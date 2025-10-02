Directorul DSVSA Sibiu recomandă consumul laptelui crud, produs local / ”E aproape 100% sigur” / În Italia există ample discuții legate de subiect: mai mulți copii au murit în ultimii ani după ce au băut lapte proaspăt și au mâncat produse din lapte nepasteurizat

Autoritățile din Sibiu recomandă consumul de lapte crud în condițiile în care în mai multe state europene sunt ample discuții pe acest subiect, din cauza contaminării cu Escherichia coli.

Calitatea și proveniența laptelui consumat în județul Sibiu au fost subiectul unei discuții între prefectul județului și directorul executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Sibiu, dr. Cristian Radu Popa, la ședința Colegiului Prefectural de săptămâna aceasta, scrie Turnul Sfatului.

Întrebat de prefect despre cât de periculos este consumul de lapte crud, având în vedere riscul de contaminare cu bacterii, directorul DSVSA Sibiu a oferit asigurări că acesta e „aproape 100% sigur”, subliniind totodată importanța verificării sursei. Potrivit lui Cristian Radu Popa, angajații instituției își fac datoria, iar animalele de la care provine laptele sunt testate pentru a exclude pericolul pentru sănătatea publică.

„Colegii noștri își fac datoria; animalele sunt testate, vaccinate și nu e niciun pericol (în a consuma laptele crud). Trebuie să știți și sursa. Noi recomandăm să luați dintr-o sursă verificată, autorizată de către noi”, a răspuns Cristian Popa.

Siguranța consumului de lapte crud este un subiect care se discută nu numai în România, dar și în Italia. Publicația Corriere della Sera a publicat recent opinia unui expert local pe această temă, după ce mai mulți copii s-au îmbolnăvit din cauza infecțiilor cauzate de brânzeturi din lapte crud.

„Laptele pe care îl cumpărăm din supermarket este pasteurizat, adică este încălzit la 70-72°C timp de 15-30 de secunde, reducând astfel riscurile potențiale prezentate de microorganismele patogene sensibile la căldură. Laptele crud, acum greu de găsit pe piață, poate pune probleme de sănătate și igienă”, este citat Giorgio Giraffa, tehnician alimentar specializat în microbiologie și director de cercetare al Consiliului pentru Cercetare Agricolă și Analiză Economică Agricolă din cadrul Centrului de Cercetare Zootehnică și Acvacultură (CREA-ZA) din Lodi.

În trecut, în Italia au existat și cazuri de infecții cu escherichia coli (Seu), care au dus la moartea unor pacienți tineri., precizează presa italiană.

La Torino, în septembrie 2010, Seu a fost cauza decesului unui copil în vârstă de doi ani; în acel caz s-a presupus că copilul a mâncat lapte nefiert. Trei decese de copii au fost înregistrate în Puglia în ultimul deceniu: în septembrie 2014, la spitalul Giovanni XXIII din Bari, un copil de 18 luni a fost diagnosticat cu Seu; tot în Bari, în iunie și apoi în august 2017, au existat cazurile altor două fetițe care au murit după ce au contractat sindromul; în aceste două cazuri, laptele nepasteurizat a fost întotdeauna vinovat.

În cele din urmă, în august 2018, tot în Bari, o altă fetiță de 18 luni a murit, la trei zile după ce a fost internată la terapie intensivă în spitalul din Bari. Dar anul negru în Europa pentru infecțiile cu E. coli a fost 2011, când în timpul verii s-au înregistrat 22 de decese (21 numai în Germania) și 2.263 de cazuri de infecție.