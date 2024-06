Directorul Apa Nova: Apa de la robinetele bucureştenilor este 100% potabilă şi de înaltă calitate / Am redus avariile cu pierdere de apă cu 73%

Directorul general al Apa Nova Mădălin Mihailovici afirmă, referindu-se la avaria majoră produsă anul trecut în centrul Capitalei, că au fost reduse avariile cu pierdere de apă cu 73,03%, iar timpul mediu de intervenţie este de aproximativ 30 de minute chiar şi în cazurile complexe. Directorul general al Apa Nova anunţă că până în prezent au fost făcute investiţii de 693 milioane de euro în modernizarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare, subliniind că bugetul va fi redirecţionat către proiecte de înlocuire şi reabilitare a reţelelor de apă potabilă şi canalizare (2,4 milioane euro), precum şi către reabilitarea construcţiilor şi instalaţiilor hidrotehnice şi a staţiilor de pompare (2,2 milioane euro). ”Apa de la robinetele bucureştenilor a fost, este şi va rămâne 100% potabilă şi de înaltă calitate”, dă asigurări Mihailovici, transmite News.ro.

”Până în prezent, am reuşit să înlocuim 418,6 kilometri din reţeaua veche de apă potabilă şi peste 95,7 kilometri din reţeaua veche de canalizare, am redus avariile cu pierdere de apă cu 73,03% şi timpul mediu de intervenţie la avarii în sistemul de furnizare a apei potabile cu nu mai puţin de 90,71%. Sunt eforturi substanţiale pe care le facem pentru a menţine calitatea şi fiabilitatea serviciilor pe care le oferim comunităţii noastre. Şi trebuie menţionat şi că echipa noastră de profesionişti, formată din aproape 2.000 de oameni la nivelul Bucureştiului, este mobilizată în permanenţă pentru a interveni rapid şi eficient în situaţii de urgenţă, cum ar fi avariile, ploile abundente sau inundaţiile. Timpul mediu de intervenţie este de aproximativ 30 de minute chiar şi în cazul intervenţiilor complexe”, spune Mădălin Mihailovici.

El susține că Apa Nova a făcut investiții, în total, de aroape 700 de milioane de euro.

”Investiţiile majore efectuate au reprezentat piloni fundamentali în această evoluţie remarcabilă. Cu un total de 693 milioane de euro investiţi până în prezent, am realizat progrese semnificative în optimizarea şi dezvoltarea reţelei de apă şi canalizare. Până în 2023, am reuşit extinderea reţelei de apă potabilă cu 255,6 kilometri de conducte şi a sistemului de canalizare cu alţi 250 de kilometri. Prin aceste măsuri, am asigurat nu doar o funcţionare fiabilă a sistemului, ci şi o adaptare la standardele europene de calitate şi eficienţă.”, spune el.

Întrebat dacă ar recomanda bucureştenilor sa bea apă de la robinet, Mihailovici e categoric: ”Absolut, în orice moment. Apa de la robinetele bucureştenilor a fost, este şi va rămâne 100% potabilă şi de înaltă calitate”.