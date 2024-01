Dezbatere LIVE ONLINE G4Media: Securitatea României în contextul războiului din Ucraina și evoluția politicilor europene în gestionarea conflictului – VINERI, de la 14:30

Războiul din Ucraina a intrat în impas după blocarea finanțării Ucrainei în Congresul american și la Bruxelles. Tot mai mulți experți atrag atenție că Rusia ar putea câștiga în aceste condiții războiul sau chiar ar putea fi încurajată să atace țări din Europa în câțiva ani.

Țările europene, la rândul lor, discută în aceste zile despre încheierea unor acorduri de securitate cu Ucraina. Ce semnificație au toate aceste evoluții pentru România? Ce poate face UE mai mult pentru a ajuta Ucraina?

G4Media organizează, vineri, 26 ianuarie, dezbaterea LIVE online ”Securitatea României în contextul conflictului din Ucraina și evoluția politicilor europene în gestionarea conflictului”.

La dezbatere vor participa:

Victor NEGRESCU, europarlamentar PSD

Eugen TOMAC, europarlamentar PMP

Iulian FOTA, secretarul de stat pentru afaceri strategice în Ministerul de Externe.

Moderator: Dan TĂPĂLAGĂ, jurnalist G4Media.

Dezbaterea va fi transmisă în direct online pe Facebook și website G4Media.

Evenimentul face parte din proiectul co-finanțat de Uniunea Europeană (Parlamentul European prin DG Communication): „EuroVOT: learning from the crises, shaping the future”.