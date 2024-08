Designeri americani celebri alături de publicația americană Vogue vor organiza marșul pentru democrație pentru a sublinia importanța votului la alegerile prezidențiale din noiembrie

Council of Fashion Designers of America (CFDA) colaborează cu Vogue la un ”marș pentru democrație” în centrul Manhattanului, New York, pentru a da startul Fashion Week-ului de la New York care va începe pe 6 septembrie, relatează CFDA.

Evenimentul „Fashion For Our Future” va reuni peste 1.000 de persoane din industria americană a modei, inclusiv designeri, modele, comercianți cu amănuntul, lucrători din fabrici, editori, influenceri și studenți, pentru a sublinia importanța votului la alegerile prezidențiale din luna noiembrie.

Vogue afirmă că designeri precum Tory Burch, Michael Kors, Thom Browne, Diane von Furstenberg și Tommy Hilfiger sunt așteptați să ia parte la marșul din Herald Square până la Bryant Park, conform CFDA.

Anna Wintour, chief content officer la Condé Nast și director editorial global al revistei Vogue, a declarat într-un comunicat: „Votul consolidează democrația noastră și pune puterea în mâinile poporului american – iar Vogue și CFDA vor face tot ce le stă în putință pentru a încuraja înregistrarea.

„Aceasta este o alegere extraordinară, cu consecințe incredibile pentru viitorul nostru și nimic nu ar putea fi mai important decât participarea la ea prin vot.”

Participanții la marș vor fi echipați cu tricouri și rochii exclusive „Fashion For Our Future”, concepute de echipa de design a brandului american de modă Old Navy și de Zac Posen, membru CFDA.

O serie limitată de tricouri și rochii va fi, de asemenea, disponibilă spre vânzare pe oldnavy.com și în cele trei magazine emblematice ale retailerului din New York după marșul din 6 septembrie.

Zac Posen, vicepreședinte executiv și director de creație al Gap Inc. și director de creație al Old Navy, a adăugat: „Timp de 30 de ani, Old Navy a reprezentat democrația stilului, făcând moda accesibilă tuturor. Și noi credem că democrația – ca și moda – este cea mai bună atunci când toată lumea poate participa. Suntem încântați să ne asociem cu atât de mulți alții din industria noastră pentru a arăta că fiecare voce contează.”

CFDA și Vogue sunt în parteneriat cu organizația nonprofit, nonpartizană de vot I am a voter. care va înregistra participanții la marș și va crea seturi de instrumente pentru industria modei în general pentru a încuraja participarea la vot în timpul săptămânii modei și dincolo de aceasta.

„Marșul Fashion For Our Future exemplifică modul în care arta, cultura și comunitatea pot determina schimbări semnificative și suntem profund onorați să colaborăm cu CFDA și Vogue pentru a oferi instrumentele necesare pentru a mobiliza și activa comunitățile lor incredibile”, a declarat Mandana Dayani, co-fondator al I am a voter.

Fashion For Our Future reprezintă activitatea de lungă durată a CFDA în responsabilitatea civică, inclusiv parteneriatele anterioare cu ACLU, Condé Nast, FWD.us și Planned Parenthood. În acest an, CFDA sărbătorește patru ani de colaborare cu I am a voter de la prima lor zi oficială Register a Friend Day în timpul alegerilor prezidențiale din 2020.