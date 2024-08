Derapajul lui Ciolacu, cățărat pe supărarea unei copile: în goana după voturile AUR a ajuns să copieze discursul trompetelor putiniste

Premierul Marcel Ciolacu, viitor candidat la prezidențiale, a trecut linie roșie care îi desparte pe liderii responsabili de populiștii care ar face orice pentru un vot. Șeful PSD s-a folosit de supărarea gimnastei private de medalia de bronz după o decizie discutabilă a arbitrilor și a anunțat că boicotează ceremonia de închidere a Olimpiadei de la Paris, unde avea ocazia să discute chestiuni politice cu omologii săi, în interesul României. Iar discursul lui public, copiat după pro-rusul Cozmin Gușă, promovează exact discursul conspiraționist care convine atât de mult Rusiei: România e victima marilor puteri (a se citi SUA) care ne fură toate resursele, ba chiar și bronzul olimpic.

Ce a scris Ciolacu mai exact în mesajul de pe rețelele sociale: ”Am decis să nu particip la ceremonia de închidere a Olimpiadei de la Paris, după situația scandaloasă de la gimnastică, unde sportivele noastre au fost tratate într-un mod absolut dezonorant (…) Undeva, în sistemul de organizare a acestei competiții, ceva este în neregulă. Îmi amintesc foarte bine cum, în comunism, rușii ne furau la Olimpiade, iar noi încercam să ne certam cu ei fără a avea mari șanse de câștig. Eu nu vreau să mă cert astăzi cu nimeni, ci doar aleg să protestez prin gestul meu față de o nedreptate flagrantă la adresa unor românce care și-au probat din plin valoarea”.

Ce a scris Cozmin Gușă: ”Îmi aduc aminte cum, la Olimpiada de la Moscova din 1980, rușii, șefii noștri politici de atunci, au furat-o pe Nadia în beneficiul unei rusoaice de-a lor, concursul și medalierea au fost întrerupte, iar ai noștri, în frunte cu Bella Karoly, au făcut un scandal monstru, televizat pentru miliardele de telespectatori ce-au văzut cu ochii lor frauda (…) E clar că eram mai demni în dictatură atunci când era vorba despre afectarea interesului național, azi am ajuns să fim umiliți și să căutăm noi circumstanțe atenuante în favoarea abuzatorului”.

Discursul lui Ciolacu și Gușă e aproape similar. România e umilită, furată, jefuită, e o chestiune de onoare națională, săriți și ripostați față de ”modul dezonorant” în care ne tratează Vestul.

E discursul pe care îl găsiți la zeci, sute de idioți utili ai Moscovei care umplu rețelele sociale și televiziunile cu ideile propagandei Kremlinului: nu o fi Rusia vreo lumină a democrației, dar nici Vestul nu e diferit.

Asta e miza Rusiei. Să arate că Occidentul nu îi este superior moral, că toate sunt o apă și-un pământ. Ca urmare, orice încercare de sincronizare cu Vestul e o decizie eronată, iar România ar trebuie să se rupă de Occident și să rămână autarhică. De ce i-ar folosi Rusiei o astfel de ruptură între România și UE/NATO/SUA? Pentru că o Românie singură, fără aliați, e mult mai ușor de influențat politic și economic.

De ce a trecut premierul Ciolacu această linie roșie, pe care până acum a avut mare grijă să nu o depășească? Explicația cea mai simplă e pentru voturi. Șeful PSD se pregătește să fie uns candidat al partidului la prezidențiale și are nevoie de fiecare vot disponibil, mai ales în turul 2, unde sunt șanse reale să intre cu Mircea Geoană. Iar Ciolacu și echipa sa de consultanți vânează programatic de acum electoratul anti-occidental, sedus de figuri precum George Simion și Diana Șoșoacă.

Calculul politic pe termen scurt al lui Ciolacu pare corect: le fac cu ochiul conspiraționiștilor (vezi întâlnirea cu Șoșoacă la guvern unde a pupat-o de trei ori pe obraz după ce a intrat în Parlamentul European legitimând astfel un politicianprofund anti-UE), mă bat cu cărămida patriotismului în piept ca să iau voturile AUR și SOS, apoi revin la atitudinea sobră de om de stat dacă voi câștiga alegerile prezidențiale.

Pentru interesul public însă, mișcarea lui Ciolacu poate avea consecințe dezastruoase.

În primul rând, șeful PSD validează un discurs anti-occidental, conspiraționist, pro-rus pe care el însuși l-a criticat și dezavuat public în ultimii doi ani. Or, România a ajuns într-un punct în care o parte semnificativă din societate e infestată de acest virus purtat de agenți precum Simion, Șoșoacă, Gușă, România TV și Realitatea TV. Vedem în jurul nostru ravagiile făcute de liderii pro-ruși și anti-occidentali în Ungaria, Slovacia, Bulgaria, Macedonia de Nord – țări aflate pe muchie, gata să revină pe orbita lui Putin. Are nevoie România de încă un populist, conspiraționist, validat la maximum de postul de premier? Nu, nu are.

În al doilea rând, Ciolacu arată că e incapabil să se ridice și să rămână la nivelul de om de stat. Românii l-au votat la parlamentare ca să reprezinte interesul public: stabilitate, prosperitate, ancorare și mai puternică în valorile occidentale. Participarea la ceremonia de închidere e un gest politic, un prilej de networking cu alți premieri și președinți cu care să discute despre interesele de stat ale României. Cum să boicotezi un astfel de eveniment politic de cel mai înalt nivel ca ”pedeapsă” pentru pierderea unei medalii, fie ea și de bronz?

În al treilea rând, logica premierului e șchioapă și indică probleme de discernământ politic. Ciolacu sugerează existența unei conspirații globale care să priveze România de medalie și să le-o dea americanilor. El spune că ”în sistemul de organizare a acestei competiții, ceva este în neregulă” și adaugă povestea cu rușii care ne furau la Olimpiade în comunism. Dacă ne uităm pe clasamentul pe medalii, SUA sunt pe primul loc, cu 21 de aur, 30 de argint și 28 de bronz. La egalitate de medalii de aur cu China, dar mult peste China și Franța la totalul medaliilor – adică cele două clasamente care se fac la finalul fiecărei ediții a Jocurilor Olimpice. Statistica ne indică faptul că o medalie de bronz în plus sau în minus pentru SUA nu are aproape nici o miză în jocul mare. De unde atunci această conspirație, această ”neregulă” de care vorbește Ciolacu?

Fie nu a fost nici o eroare a arbitrilor, așa cum a sugerat și Nadia Comăneci, fie a fost o simplă eroare de arbitraj și atâta tot – cum se întâmplă constant în sport. Dar de aici și până la conspirație e un drum lung. Și ridicol. Așa cum ridicolă e atitudinea premierului Ciolacu: un wannabe președinte care s-a supărat din senin pe satul olimpic.

De remarcat că e a doua oară când Marcel Ciolacu folosește emoția produsă de sport pentru a câștiga capital politic. Prima oară a făcut-o în Germania, la Euro 2024, când a mers la două meciuri ale naționalei de fotbal. Atunci mișcarea i-a ieșit, rezultatele au fost bune, emoția a fost pozitivă. Acum, cu ocazia Olimpiadei, a ieșit pe dos.