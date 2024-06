Deputatul independent Mihai Poliţeanu anunţă că a fost ales primar al Ploieştiului: „Echipa mea a înfăptuit un miracol nemaiîntâlnit la nivel naţional”

Deputatul independent Mihai Poliţeanu anunţă, luni, că a fost ales primar al municipiului Ploieşti în urma scrutinului electoral de duminică, transmite Agerpres.

„Dragi ploieşteni, vă mulţumesc pentru că vă pasă de oraşul nostru. Sunt copleşit şi onorat de încrederea pe care mi-aţi acordat-o! Dragi prieteni, colegi, susţinători, voluntari care aţi fost alături de mine în această campanie, vă mulţumesc! Dragi ploieşteni, această victorie vă aparţine. Aţi îngenuncheat un sistem corupt, osificat de trei decenii la conducerea Ploieştiului. Echipa mea a înfăptuit un miracol nemaiîntâlnit la nivel naţional arătând că o echipă de cetăţeni oneşti şi determinaţi poate trezi la viaţă o comunitate care să privească spre viitor cu speranţă. De astăzi sunt primar ales al Ploieştiului, din octombrie noul primar al Ploieştiului”, a scris Poliţeanu pe pagina sa de Facebook.

Conform datelor postate pe site-ul său, Mihai Poliţeanu este licenţiat în Filosofie al Universităţii Bucureşti şi absolvent, cu bursă în străinătate, al Masteratului de Studii ale Naţionalismului din cadrul Universităţii Central Europene. El a urmat complet cursurile Masteratului Studii Comunitare al Facultăţii de Drept, Universitatea Bucureşti, fără dizertaţie, „dorinţa fiind de a participa la cursuri pentru a mă instrui în legislaţie şi instituţii ale Uniunii Europene”, arată sursa citată.

Începând din decembrie 2020, este deputat, iar din octombrie 2022 este deputat independent.

„În 2018, am conceput, am lansat ideea, am construit parteneriatele necesare (31 de organizaţii civice şi partide politice) şi am declanşat la nivel naţional a doua cea mai mare iniţiativă legislativă cetăţenească după „Fără penali în funcţii publice” – „Oameni noi în politică”, o iniţiativă de liberalizare şi democratizare a legislaţiei electorale. (…) Am realizat multe în anii în care am fost implicat activ în mişcarea civică din România, dar în 2019 am decis că e nevoie de o asumare mai directă a luptei pentru schimbare şi am făcut pasul spre politică. Timp de trei ani am fost membru USR. În toamna lui 2022 am demisionat din USR, dezamăgit de subordonarea USR Prahova faţă de PNL la nivel local şi judeţean. Împreună cu mai mulţi colegi şi prieteni, am decis să punem bazele şi să construim o alternativă pentru Ploieşti la actuala clasă politică locală”, se precizează pe site-ul menţionat.