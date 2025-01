Deputatul Emanuel Ungureanu, proiect de lege pentru monitorizarea video în centrele de tip social: E normal să avem acest lucru, să ne dăm seama dacă personalul care este angajat la aceşti copii îşi face treaba

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a declarat, marţi, la Târgu Mureş, după vizitarea celor patru centre de îngrijire a copiilor cu dizabilităţi unde Centrul de Resurse Juridice (CRJ) a reclamat „nereguli grave”, că urmează să depună un proiect de lege pentru monitorizarea video a modului de îngrijire a copiilor bolnavi în centrele de tip social, transmite Agerpres.

„Mâine, voi depune la Bucureşti un proiect de lege care să amelioreze îngrijirea şi monitorizarea acestor copii bolnavi în centrele de tip social, ca cele din Mureş, pentru că nu e normal ca la DGASPC, spre exemplu, să avem camere de supraveghere pe culoare şi în niciunul dintre cele patru centre să nu avem niciun fel de sistem de monitorizare. În niciunul dintre cele patru locaţii nu avem sisteme video. De aceea m-am gândit că e util ca în toate centrele din ţară, private şi de stat, să avem monitorizare video. E normal să avem acest lucru, să ne dăm seama dacă personalul care este angajat la aceşti copii îşi face treaba în intervalul de lucru stabilit. Repet, nu e vina personalului pentru că aceşti copii au fost înghesuiţi, pentru că personalul, cu resursele pe care le-a avut, cel puţin în trei locaţii au condiţii decente”, a declarat deputatul Emanuel Ungureanu, într-o conferinţă de presă susţinută în faţa DGASPC Mureş.

Parlamentarul a spus că iniţiativa sa legislativă se va centra pe monitorizarea video, pornind de la învinuirile aduse personalului din cele patru centre din Târgu Mureş, potrivit cărora nu ar fi asigurat igiena personală a copiilor.

„Astea sunt declaraţii pe care eu n-am cum să le verific. Cineva spune că era curat, altcineva că nu era. Eu trebuie să am, ca instituţie a statului care monitorizează aceste servicii, nişte mijloace obiective. Adică se vede manopera de schimbare a pampers-ului pe o cameră video (…). La DGASPC, dacă mergeţi pe culoar, sunt camere. Păi ce supraveghează în DGASPC? De ce a pus camere de supraveghere aici şi nu sunt camere de supraveghere în toate cele patru centre? (…) Dacă dăm o lege, trebuie să se stabilească prin norme cine are dreptul să ajungă la acele filmări, că nu pot fi date la presă, nu poate toată lumea să vină să facă poze (…) Nu poate oricine, oricând, să facă poze la nişte copii bolnavi şi să le pună pe Facebook”, a menţionat deputatul Emanuel Ungureanu.

Parlamentarul USR a precizat că a vizitat cele patru centre din Târgu Mureş constatând că sunt locuinţe din 2002, „bine îngrijite, nu este dezastru, care este exagerat cumva, după imaginile pe care le-am văzut la TV”.

„Deci cumva lucrurile trebuie văzute de la faţa locului şi trebuie văzute aşa cum sunt, fără exagerări, fără să aruncăm la gunoi munca unor oameni care s-au străduit, cu resurse puţine, câte a alocat statul român, să îi ajute pe aceşti copii. Am vorbit cu personalul, am vorbit cu părinţi ai acestor copii, parte din aceşti părinţi s-au arătat foarte mulţumiţi de modul în care sunt îngrijiţi aceşti copii şi trebuie să spunem asta. Dacă am vorbit asta, trebuie să spunem asta. Da, cei din DGASPC ar fi trebuit să comunice problemele pe care le au, asta le-am şi reproşat. Marea lor problemă a fost că n-au spus că au 80 de copii pe 61 de locuri. Asta înseamnă că supraaglomerarea asta trebuia rezolvată de statul român (…). Este treaba mea şi a colegilor mei din Parlament să construim nişte legi care să permită îngrijirea acestor copii care sunt cazuri medico-sociale în nişte unităţi medico-sociale paliative. Nu există în ţară aşa ceva şi trebuie să le construim”, a afirmat Emanuel Ungureanu.

Deputatul USR Adrian Giurgiu a arătat, la rândul său, că dincolo de ştirile „bombastice” de presă şi de anchetele care se fac, în cele patru centre de îngrijire a copiilor cu dizabilităţi din Târgu Mureş lucrează persoane „care sunt adevăraţi eroi ai sistemului”.

„Este foarte important să separăm adevărul de ştiri bombastice şi de o grămadă de fake news-uri care au apărut în ultima vreme. Într-adevăr, sunt anumite legi care au fost încălcate. A fost şi o parte din rolul nostru să facem aceste solicitări şi aceste plângeri ca instituţiile statului să vadă unde au fost nereguli. Dar mult mai important decât atât este să ne orientăm către soluţii, să găsim soluţiile pentru aceşti copii şi să vedem care sunt persoanele responsabile care nu şi-au făcut treaba. Dar, în acelaşi timp, să nu uităm că aici sunt unii angajaţi care sunt adevăraţi eroi ai sistemului, care nu doar că şi-au făcut treaba, dar au fost acei eroi invizibili de care avem nevoie tot timpul, care după ce această mizerie care a ieşit acum de sub preş, dacă se ascunde sub un alt preş, vor rămâne şi îşi vor face în continuare treaba”, a afirmat Giurgiu.

Parlamentarul Adrian Giurgiu crede că este necesar supravegherea acestui proces plecând de la asigurarea binelui copiilor, dar şi ca pe viitor să nu se mai ajungă în astfel de situaţii.

„Şi să nu uităm că trăim într-o perioadă în care alţii lansează rachete pe Lună, pe Marte şi noi, aici, ne chinuim parcă să reinventăm asistenţa socială. Nu trebuie să facem asta, trebuie să asigurăm nişte condiţii normale din secolul acesta unor copii care, din păcate, sunt în aceste situaţii şi să le facem viaţa cât putem mai uşoară şi mai bună”, a conchis deputatul Adrian Giurgiu.