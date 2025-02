Deputaţii au votat legea ce vizează reglementarea măsurilor pentru controlul utilizării spaţiului aerian. Actul normativ a creat baza legală pentru doborârea dronelor rusești care intră în spațiul aerian al României

Deputaţii au dat, miercuri, în plen, un vot favorabil proiectului de lege privind controlul utilizării spaţiului aerian naţional, respectiv pentru reglementarea unor măsuri în acest sens, transmite Agerpres.

S-au înregistrat 199 de voturi „pentru”, 99 „contra” şi două abţineri.

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare măsuri pentru controlul utilizării spaţiului aerian naţional, stabilind autorităţile şi instituţiile care au competenţe în luarea măsurilor de prevenire şi contracarare a utilizării spaţiului aerian naţional de către aeronave, sisteme de aeronave fără pilot la bord şi alte vehicule aeriene. Astfel, se va crea un nou cadru de cooperare şi coordonare la nivelul autorităţilor şi instituţiilor care au competenţe în gestionarea şi monitorizarea spaţiului aerian naţional, precum şi de asigurare a respectării regulilor de utilizare a acestuia, ceea ce contribuie la creşterea siguranţei şi securităţii aviaţiei.

Potrivit unui amendament, se constituie situaţii în care o aeronavă utilizează neautorizat spaţiul aerian naţional şi următoarele: unităţile de trafic aerian sau serviciile militare de supraveghere şi control utilizare spaţiu aerian primesc informaţii referitoare la producerea unui act de intervenţie ilicită la bordul aeronavei, chiar dacă se respectă autorizarea primită; unităţile de trafic aerian sau serviciile militare de supraveghere şi control utilizare spaţiu aerian primesc informaţii referitoare la existenţa la bordul aeronavei a unor substanţe sau materiale periculoase, care ar putea fi folosite într-un act de terorism; unităţile de trafic aerian sau serviciile militare de supraveghere şi control utilizare spaţiu aerian primesc informaţii cu privire la existenţa la bordul aeronavei a unor bunuri sau persoane care, conform obligaţiilor, angajamentelor asumate de România prin tratatele internaţionale la care este parte sau sancţiunilor internaţionale instituite prin actele prevăzute la art. 1 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, fac obiectul unor restricţii privind utilizarea spaţiului aerian naţional.

Persoanele de drept public şi privat care au în proprietate, operează sau administrează obiective care necesită măsuri de protecţie contra ameninţărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord au obligaţia de a implementa şi de a menţine măsuri de protecţie a acestor obiective, prevede un alt amendament.

Potrivit proiectului, prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării se stabilesc: a) obiectivele care necesită măsuri de protecţie contra ameninţărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord prevăzute în proiect; cerinţele tehnice generale ale echipamentelor şi sistemelor prevăzute, la propunerea structurilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Pază aprobă ordinele comune referitoare la cadrul de cooperare general privind măsurile dispuse în situaţii de utilizare neautorizată a spaţiului aerian naţional, aspectele procedurale privind coordonarea prevăzută la art. 6 şi 24, precum şi standardele tehnice şi operaţionale specifice pentru echipamentele şi sistemele tehnice necesare implementării măsurilor de protecţie, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Deputata AUR Ramona-Ioana Bruynseels a făcut un apel către deputaţi să „nu decredibilizeze armata”.

„Dragi colegi, mai devreme se spunea că armata este una dintre puţinele instituţii care au rămas credibile. Aşa este şi respectăm armata. Haideţi atunci să nu facem în aşa fel încât chiar noi să o decredibilizăm. Pentru că dacă venim cu astfel de PLX-uri care în final prezintă riscuri de decredibilizare la adresa armatei române, nu rezolvăm absolut nimic, dimpotrivă. Aţi spus că aceste reglementări sunt absolut necesare. Suntem de acord cu dumneavoastră, sunt absolut necesare, însă aţi avut doi ani la dispoziţie, timp în care le-aţi fi putut gândi foarte bine, le-aţi fi putut analiza, să respectaţi logica juridică, să aliniaţi reglementările Constituţiei şi să veniţi în faţa noastră cu nişte proiecte de lege care stau în picioare şi care oferă garanţii cetăţenilor români că le vor fi respectate drepturile şi libertăţile, indiferent de cine ajunge la guvernare şi ce s-ar putea întâmpla în ţara noastră”, a declarat deputata.

Deputatul S.O.S. România Nicolae-Mirel Ion a precizat că, în esenţă, este vorba despre doborârea dronelor şi şi-a exprimat temerea că se poate crea cadrul legislativ pentru ca armata să fie scoasă în stradă „împotriva oricăror primejdii sau ameninţări care se consideră a fi”.

„Şi acum eu vin şi vă întreb: la trei ani de la izbucnirea războiului din Ucraina, noi nu avem o legislaţie care să ne permită să doborâm dronele? Promovăm o astfel de legislaţie când s-ar putea că acest război se mai ţină poate câteva luni? Şi dacă, da, o promovăm despre viitor? (…) Nu se arată duplicitatea pe care partidele de guvernământ o au promovând aceste proiecte? (…) Când am cerut explicaţii, reprezentantul Ministerului Apărării mi-a spus: „Dom’le, păi armata iese în stradă numai când spune CSAT-ul”. Păi n-am văzut ce a făcut CSAT-ul numai acum două luni, când a anulat turul doi al alegerilor. Nu CSAT-ul a făcut treaba asta? Câtă încredere putem să avem noi în acest CSAT sau cel puţin în CSAT-ul care provine din actuala guvernare, ca noi să votăm astfel de legi?”, a afirmat deputatul.

Potrivit deputatului S.O.S. România Dumitru Coarnă, „problema de fond este atacul la Constituţie”. „Rămâneţi în aceeaşi paradigmă a dictaturii”, a adăugat el.

Deputatul USR Bogdan Rodeanu a susţinut că ceea ce se vede de la tribuna Parlamentului „nu este decât o manifestare a unui atac hibrid în formă continuată manifestată prin declaraţii politice care nu servesc interesul statului român şi care vor să genereze neîncredere totală în statul român”.

„Le monitorizăm (sistemele anti-aeriene) şi doar atât şi anunţăm – se poate prăbuşi şi acolo şi acolo. Şi nu putem apăsa pe buton. Asta este situaţia din momentul de faţă. Şi să vă mai spun şi ce simt suveraniştii şi naţionaliştii de carton, care sunt aici în sală, şi ne-au spus-o astăzi în Comisia de Apărare: „Sunteţi nebuni, dacă vreţi să deranjaţi o putere nucleară”. Nu suntem nebuni, suntem români şi ne apărăm ţara”, a arătat deputatul USR.

Venit la microfon, deputatul AUR Dan Tanasă a susţinut că parlamentarii formaţiunii sale doresc o astfel de lege, dar cu respectarea Constituţiei.

„Nu ştiu dacă să râd sau să plâng să-i văd pe apărătorii curcubeului că ne vorbesc nouă de apărarea României. Voi nu v-ai hotărât încă dacă sunteţi fetiţe sau băieţei şi voi ne vorbiţi nouă de apărarea României? Voi care staţi, în timp ce noi stăm cu icoane şi cu portretul lui Ştefan cel Mare şi al lui Mihai Viteazul şi voi staţi cu curcubeul, ne povestiţi nouă de suveranitate, de istorie şi de apărarea statului român?”, a afirmat Tanasă.

În replică, liderul deputaţilor USR, Ionuţ Moştenu, a dat asigurări că USR este un partid pro-european, pro-euroatlantic şi va rămâne aşa.

„Voi, prin tot ce faceţi, vreţi să fim mai slabi şi asta serveşte unui singur interes: interesului lui Putin. N-o să vă permitem. (…) N-o să puteţi să-i păcăliţi pe toţi tot timpul şi zăpăceala vostră o să se termine în mai şi o să intraţi la coşul de gunoi al istoriei”, a spus Moşteanu.

„De-abia aştept transformarea „soroşiştilor” în „putinişti””, a replicat lidera deputaţilor POT, Anamaria Gavrilă.

Preşedintele de şedinţă, social-democratul Daniel Suciu, i-a întrebat pe cei care au votat contra dacă sunt deranjaţi de faptul că există o „poliţie aeriană externă” care apără România.

„Ce vreţi, stimaţi colegi din opoziţie, care vorbiţi de transfer de suveranitate şi nu este adevărat, şi nu este despre acest lucru? Ce vreţi, să ne cadă dronele pe şcoli, să ne cadă dronele în oraşe şi să daţi din umeri după aceea că Parlamentul nu şi-a făcut treaba? Exact asta se întâmplă acum. E o discuţie dacă mai târziu sau mai devreme se putea vota acest lucru. (…). Vă deranjează că avem poliţia aeriană externă care apără România? Să ştiţi că această retorică nu este la vestul României, ci este la estul României. Şi, chiar dacă maxima, şi am auzit-o zilele acestea, „când puterea are dreptate, dreptatea pierde puterea”, în acest caz, să ştiţi că am făcut ceea ce trebuia. Dumneavoastră aţi făcut împotriva Românei, asumaţi-vă acest lucru!”, a transmis Daniel Suciu.