Demisie din AEP, cu acuzații de abuzuri și politizare a instituției: ”Mă afund în cloaca maximă”/ Toni Greblă: „Nu face referire la mandatul meu/ Multă vreme a avut activitatea suspendată la cerere”

Marius Cojocaru, consilier parlamentar în cadrul Direcției Județene Constanța a Autorității Electorale Permanente (AEP), și-a dat demisia acuzând conducerea instituției de politizare și abuzuri, transmite Info Sud-Est.

Cojocaru scrie în demisia sa că ”un președinte cu spate îşi poate permite să schimbe Regulamentul şi procedurile după bunul plac, să-şi aroge puteri discreționare, să stabilească funcţiile de conducere fără să ţină seama de criterii de meritocraţie sau profesionalism şi fără să organizeze concurs”.

Fostul consilier parlamentar mai spune că în AEP au fost aduşi, prin transfer, oameni care, ”recomandaţi probabil de partid, imediat au fost cocoţaţi în funcţii de conducere, în vreme ce funcţionari cu vechime în AEP, profesionişti şi departe de vreo suspiciune de partizanat politic, au fost lăsaţi deoparte”.

Contactat de G4Media, Toni Greblă, președintele AEP, a declarat: „Nemulțumirile lui privesc trecutul, nu face referire la mandatul meu. De când am venit eu președinte el are suspendate raporturile de muncă din motive personale. Deci nu a lucrat la AEP decât un an, doi, restul a fost suspendat la cerere din motive personale. În mod curios a făcut acum o cerere de reluare a activității, a doua zi a făcut cerere de suspendare și după încî o zi demisia. I-am acceptat-o pentru că dacă el se suspenda încă un an eu aveam nevoie, că la anul avem patru rânduri de alegeri și nu îmi permit ca o parte din personal să fie suspendat”.

Referitor la acuzațiile de abuzuri și de politizare a AEP, Toni Greblă a declarat că „nu face referire la mandatul meu, nu știu dacă cineva a făcut abuzuri, dar dacă el nu venea la serviciu, nu știu ce abuzuri ar fi putut fi”.

Articolul complet pe ISE