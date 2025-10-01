Delfinariul din Constanța nu găsește noi delfini / Achiziția delfinilor din Cuba nu s-a putut realiza, iar acum sunt discuții pentru aducerea unora din Italia

Găsirea unor delfini pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța este o misiune greu de îndeplinit. Achiziționarea delfinilor din Cuba nu s-a putut materializa, iar acum sunt discuții pentru aducerea unora din Italia, a precizat Ionela Costache, de la Consiliul Județean Constanța, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța.

După un sezon estival cu mai multe reprezentații pe zi, în prezent, la Delfinariu, vizitatorii pot admira salturile simpaticelor mamifere doar o dată pe zi. Ionela Costache mai spune că spectacolele sunt susținute de Ni Ni și cei patru delfini aduși din Harkiv, până la sfârșitul acestui an, când expiră contractul cu firma care deține animalele din Ucraina.

Reprezentanții Consiliului Județean Constanța susțin că este posibil să fie prelungit contractul pentru delfinii din Ucraina sau să fie în continuare doar spectacole cu Ni Ni, singura vedetă a Delfinariului, după moartea lui Chen Chen, în luna martie a acestui an.