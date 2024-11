Decizia luată de antrenorul lui Carlos Alcaraz după eliminarea surprinzătoare a ibericului de la Paris Masters

Carlos Alcaraz a fost eliminat surprinzător în optimile Mastersului de la Paris, iar după înfrângerea neașteptată cu Ugo Humbert a dat vina (și) pe suprafața de joc.

Mai concret, fostul lider ATP spune că suprafața de joc de la Bercy a fost una extrem de rapidă și că acest lucru l-a luat prin surprindere.

Indicele de viteză al suprafaței din Bercy este de 46,3, ceea ce face ca terenul de la Paris să fie cel mai rapid dintre turneele Masters din circuitul ATP.

„M-a surprins un pic (n.r. rapiditatea suprafeței de joc), ar fi trebuit să vin cu câteva zile mai devreme pentru a mă putea obișnui cu aceste condiții, dar nu am făcut-o.

Sincer, nu înțeleg de ce au făcut asta (n.r. organizatorii cu suprafața de joc). Este o nebunie, nu știu, este probabil cea mai rapidă suprafață de la acest turneu din ultimii zece ani”, a fost de părere Carlos Alcaraz.

Pentru a fi pregătit pentru Turneul Campionilor, care se dispută în condiții asemănătoare (hard indoor), Juan Carlos Ferrero (antrenorul spaniolului) a luat decizia de a instala la propria academie un teren de joc cu proprietăți asemănătoare precum cel de la Torino.

Construcția a fost finalizată în octombrie, iar acum Carlos se poate pregăti pentru Turneul Campionilor.

Dintre toate suprafețele de joc existente în circuitul ATP, până la acest moment al carierei Carlos Alcaraz se descurcă cel mai puțin bine pe hard indoor, exact ceea ce va găsi și la Turneul Campionilor de la Torino.

ATP Finals 2024 va avea loc în perioada 10-17 noiembrie, în Inalpi Arena din Torino. Campionul en-titre este Novak Djokovic.

Juan Carlos Ferrero creates unique plan to help Carlos Alcaraz at ATP Finals;𝗙𝘂𝗹𝗹 𝗱𝗲𝘁𝗮𝗶𝗹𝘀: https://t.co/JI9sxIX592 pic.twitter.com/Kioj6AJC0u

— FirstSportz (@sportzfirst1) November 2, 2024