De ce ne mișcăm mai încet, pe măsură ce îmbătrânim. Concluziile surprinzătoare ale unui studiu publicat în The Journal of Neuroscience

Pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, mișcările lor încep să încetinească în mod natural, lucru ușor de constatat prin experiența directă. Oamenii de știință s-au întrebat de ce se întâmplă acest lucru și cum am putea beneficia de pe urma răspunsului la această întrebare.

Așa au apărut primele studii pe acest subiect și totodată primele concluzii. O serie de noi cercetări sugerează că adulții în vârstă se mișcă mai încet, în parte pentru că mișcarea îi costă mai multă energie decât pe adulții mai tineri.

Pe măsură ce îmbătrânim, mișcarea noastră încetinește din cauza unei combinații de factori fiziologici, neurologici și de stil de viață.

Alte explicații se axează în jurul unui metabolism mai lent, dar și pe pierderea masei musculare. Încetinirea nu vizează doar mișcarea ci și alte funcții, cum ar fi cititul, arată un alt studiu citat de Med Life.

Oamenii de știință consideră că aceste descoperiri ar putea duce la noi instrumente de diagnosticare pentru boli precum Parkinson și scleroza multiplă.

Cercetătorii de la Universitatea din Colorado Boulder spun că adulții mai în vârstă s-ar putea mișca mai încet, parțial pentru că îi costă mai multă energie să facă acest lucru decât pe adulții mai tineri.

Altfel spus, economisesc energie în acest fel. Studiul a fost publicat recent în revista The Journal of Neuroscience.

Pentru realizarea studiului, cercetătorii au recrutat 84 de participanți sănătoși, inclusiv adulți tineri cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani și adulți mai în vârstă cu vârste cuprinse între 66 și 87 de ani.

În timpul studiului, participanților li s-a cerut să atingă o țintă pe un ecran ținând un braț robotic în mâna dreaptă. Brațul robotic funcționa în mod similar cu un mouse de calculator.

Analizând tiparele modului în care participanții la studiu au efectuat atingerile, oamenii de știință au descoperit că adulții mai în vârstă și-au modificat mișcările în anumite momente pentru a ajuta la conservarea cantității mai limitate de energie, în comparație cu adulții mai tineri.

De ce ne mișcăm mai încet, pe măsură ce îmbătrânim

„Odată cu înaintarea în vârstă, celulele noastre musculare pot deveni mai puțin eficiente în transformarea energiei în forță musculară și, în cele din urmă, în mișcare”, a explicat pentru Medical News Today, Alaa A. Ahmed, profesor la Departamentul de Inginerie Mecanică Paul M. Rady din cadrul Colegiului de Inginerie și Științe Aplicate al Universității din Colorado Boulder și autor principal al acestui studiu.

„Devenim, de asemenea, mai puțin eficienți în strategiile noastre de mișcare, posibil pentru a compensa forța mai mică. Așa că recrutăm mai mulți mușchi, ceea ce costă mai multă energie, pentru a îndeplini aceleași sarcini” a adăugat aceasta.

Alte explicații conexe legate de încetinirea mișcărilor corpului: pierderea masei musculare, scăderea densității osoase, probleme cu articulațiile, afecțiunile articulare, declinul sistemului nervos.

Ahmed și echipa sa au vrut, de asemenea, să vadă cum îmbătrânirea ar putea afecta „circuitul de recompensă” din creier, deoarece organismul produce mai puțină dopamină pe măsură ce îmbătrânim.

Din nou, participanților li s-a cerut să folosească brațul robotic pentru a acționa un cursor pe ecranul unui computer.

Obiectivul era să ajungă la o anumită țintă de pe ecran. Dacă atingeau ținta, participanții erau recompensați cu un sunet „bing”, mai scriu cei de la Medial News Today.

Cercetătorii au constatat că atât adulții tineri, cât și cei mai în vârstă ajungeau mai repede la ținte atunci când știau că vor auzi „bing”.

Cu toate acestea, oamenii de știință spun că au obținut acest lucru în mod diferit – adulții mai tineri pur și simplu și-au mișcat brațele mai repede, în timp ce adulții mai în vârstă și-au îmbunătățit timpii de reacție, începând să ajungă cu brațul robotizat cu aproximativ 17 milisecunde mai devreme, în medie.

„Faptul că adulții mai în vârstă din studiul nostru au răspuns în continuare la recompensă prin inițierea mai rapidă a mișcărilor ne spune că circuitul de recompensă este într-o oarecare măsură păstrat cu vârsta, cel puțin în eșantionul nostru de adulți mai în vârstă” a mai precizat Ahmed.

Cercetătorii consideră că descoperirile lor ar putea duce la noi instrumente de diagnosticare a tulburărilor legate de mișcare.

„Încetinirea mișcării pe măsură ce îmbătrânim poate avea un impact semnificativ asupra calității vieții noastre”, a explicat Ahmed.

„Poate restricționa nu numai activitățile fizice, ci și cele sociale. Este important să înțelegem cauzele de bază și să determinăm dacă există intervenții potențiale care pot ajuta la încetinirea sau eliminarea declinului.”

În concluzie, încetinirea mișcării pe măsură ce îmbătrânim este rezultatul unor factori complecși și interdependenți. Menținerea unui stil de viață activ, includerea exercițiilor de forță și flexibilitate în rutina zilnică, și monitorizarea sănătății generale pot ajuta la ameliorarea acestor efecte și la menținerea unei calități bune a vieții pe măsură ce îmbătrânim.

Surse: The Journal of Neuroscience, Medial News Today, Journal of Gerontology