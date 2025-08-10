De ce le pun fermierii muzică jazz vacilor? Un trend de pe Tiktok, adoptat de crescătorii de vite din Marea Britanie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Odinioară pline de cântecul păsărilor și zgomotul motorului de tractor, unele zone agricole din Marea Britanie sunt acoperite acum de o coloană sonoră ceva mai distractivă. O serie de crescători de vaci de lapte au început să le pună muzică vitelor în încercarea de a le îmbunătăți bunăstarea și, posibil, calitatea produselor lor.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Tendința a devenit virală pe TikTok, cu videoclipuri – din întreaga lume – care au obținut milioane de vizualizări. Charles Goadby, un producător de lactate din Nuneaton, Warwickshire, a îmbrățișat noua tendință și ne-a explicat de ce a pune muzică vaciolor ar putea fi în beneficiul tuturor.

Când au început toate acestea?

Recentul succes de pe TikTok a adus moda în prim-plan. Dar dl Goadby a declarat că a început să pună muzică de la radio pentru vacile sale cu aproape un deceniu în urmă.

„Am instalat un sistem robotizat de muls și au apărut o mulțime de zgomote noi, așa că am vrut să le acoperim și să le oferim un sunet constant. Acest lucru s-a întâmplat în urmă cu aproximativ 10 ani și cineva a sugerat că vacilor le place muzica clasică – aceasta era tendința pe atunci – așa că am pus un post de radio clasic pe care vacile îl pot asculta și care le ajută să se relaxeze puțin.” Dl Goadby a declarat că a încercat o serie de genuri și posturi de radio diferite de-a lungul anilor, iar acum muzica jazz este cea preferată.

Similitudini cu „câinii lui Pavlov”?

În timp ce dl Goadby a început inițial să pună muzică turmei sale pentru a o calma, se crede că muzica poate ajuta și producția de lapte. Fermierul a declarat că teoria din spatele experimentului Pavlov’ Dog ar putea însemna, de asemenea, că muzica face ca vacile să fie pregătite fizic și mental pentru a fi mulse.

În celebrul experiment, câinii au fost condiționați să asocieze sunetul unui clopoțel cu primirea hranei.

Câinii salivau apoi doar la auzul zgomotului, demonstrând că nu numai că asociau mental zgomotul cu mâncarea, dar și că răspundeau fizic la sunet.

„Avem întotdeauna muzică în hala de muls… [și] nu doar pentru ca personalul să o asculte,” a declarat dl Goadby.

„Seamănă puțin cu teoria câinilor lui Pavlov, muzica care le trezește simțurile, le pornește producția de hormoni și, de fapt, vacile se vor relaxa puțin mai repede și fluxul de lapte va fi puțin mai rapid.

„Ajută la relaxarea vacilor și a lucrătorilor – așa că este un câștig pentru toți.”

Ce gen muzical preferă vacile?

Pentru dl Goadby, nebunia muzicii a început cu fermierii care le puneau muzică clasică. Dar cea mai recentă tendință are jazzul ca opțiune principală. Mr Goadby a spus că vacile ar reacționa probabil la orice fel de muzică. „Cred că dacă ați merge și ați sta la marginea unui câmp, așa cum vedeți pe aceste conturi TikTok și ați pune orice muzică, vacile ar veni,” a spus el

„Vor doar să fie curioase și să vadă ce se întâmplă, și cred că atâta timp cât nu faci nimic surprinzător, ele vor veni și vor vrea să fie curioase și să arunce o privire.”

Un alt fermier din Warwickshire, Rob Hadley, nu era sigur dacă vacile ar răspunde bine la alte genuri de muzică. „Sunt foarte relaxate în ceea ce privește jazz-ul, dar probabil că ar fi dispuse la orice – poate un pic de Ozzy Osbourne,” a spus el deși recunoaște că Ozzy Osbourne le-ar cam speria.

De ce a luat amploare pe TikTok?

Știm cu toții că videoclipurile cu animale sunt un element de bază al peisajlui rețelelor de socializare, dar unul cu fermieri care pune muzică sau le cântă vitelor a stârnit un interes deosebit. Domnul Goadby a spus că s-ar putea să nu fie numai din cauza practicii ciudate. „Cred doar că oamenilor le plac vacile – sunt animale grozave, așa că orice are legătură cu vacile va stârni interes,” a spus el. Producătorul de lactate a spus că este minunat că industria „dură” primește atât de multă atenție.