De ce încearcă șahul să încheie un parteneriat improbabil cu industria de sporturi electronice

Vechiul joc de șah este unul plin de tradiție, cu o istorie care datează de secole. A fost odată un joc pur de rezistență, un test al răbdării, cu bătălii titanice care durau adesea zile întregi pentru a găsi un câștigător, scrie CNN.

În mare parte, acest lucru este valabil și astăzi, forma clasică de șah fiind încă proeminentă pe scena mondială. Cu toate acestea, șahul nu mai este singur și poate că este în pericol de a trece în plan secund. Acest lucru se datorează exploziei formelor mai scurte de șah, care compilează toate aceste tradiții existente în partide de dimensiuni reduse, care durează doar câteva minute de la început până la sfârșit.

Și, datorită organizațiilor precum Chess.com și platformelor de streaming precum Twitch, jocul este acum din ce în ce mai des jucat online – atât de mult încât este pregătit să debuteze la Cupa Mondială Esports (EWC) la sfârșitul acestui an.

Turneul, găzduit și parțial finanțat de Arabia Saudită, a avut loc pentru prima dată în 2024 și a reunit jucători profesioniști, editori și fani din întreaga lume pentru o competiție de opt săptămâni.

La începutul acestui an, s-a anunțat că șahul va fi inclus în eveniment, cei mai buni jucători din lume concurând pentru un fond de premii de 1,5 milioane de dolari – jucând un nou format care este considerat mai accesibil pentru publicul esports.

În încercarea de a concura în noul eveniment, echipele de esports de top au început să semneze cu unii dintre cei mai buni jucători de șah de pe planetă.

Team Liquid, una dintre cele mai mari echipe de esports, nu s-a abținut și a semnat cu norvegianul Magnus Carlsen, nr. 1 mondial, și cu americanul Fabiano Caruana, nr. 2.

„Pentru noi, care am fost mari fani ai șahului, cred că principalul motiv este că există o suprapunere considerabilă în demografia gamerilor și a jucătorilor de șah”, a declarat Steve Arhancet, CEO-ul Team Liquid, pentru CNN Sports, adăugând că emisiunea de televiziune «The Queen’s Gambit» și lockdown-urile au declanșat o creștere a popularității streamerilor de șah.

„Cred că oamenii vin acum pe Twitch și urmăresc diferite genuri de conținut, și ar apărea da de un streamer de șah și ar urmări câteva partide și apoi ar trece la un meci de League of Legends. Cred că această polenizare încrucișată a fost întotdeauna de interes pentru noi.”

Participarea șahului la EWC a oferit în cele din urmă organizațiilor esports un caz de afaceri mai serios pentru a investi în șah și ar putea fi un semn al lucrurilor viitoare. Aceasta oferă, de asemenea, șahului o altă cale prin care să crească și să profite de creșterea popularității sale.

Ralf Reichert, CEO al Esports World Cup Foundation (EWCF), care organizează EWC, spune că fuziunea turneului cu lumea șahului este o oportunitate uriașă pentru ambele părți.

Reichert spune că EWCF a purtat discuții pozitive cu jucători de top și cu Chess.com, considerată în mare parte casa șahului online, înainte de a anunța un parteneriat pe trei ani care va permite echipelor să investească cu adevărat în această aventură.

Carlsen, considerat probabil cel mai bun jucător de șah din toate timpurile, a acceptat, de asemenea, să lucreze ca ambasador pentru crossover.

„Când intrăm într-un joc, când intrăm în orice ecosistem, vrem să intrăm în el și să adăugăm valoare și să ajutăm la creșterea lui”, spune Reichert la CNN Sports.

„Iar șahul este deja un ecosistem înfloritor – unul dintre sporturile cu cea mai rapidă creștere din ultimii ani. Ne-am gândit că putem aduce un punct de sprijin real pentru acesta în ecosistemul esports, în special în ecosistemul cluburilor, și astfel că a fost aproape construcția teoretică din spatele acestuia „.

Formatul, totuși, a fost ceva care a necesitat ceva timp pentru a se stabili. Scopul a fost de a crea o versiune care să rămână fidelă tradiției, încorporând în același timp elemente asociate cu jocurile esports cu ritm rapid.

Rezultatul a fost crearea unui format 10+0, care ar oferi ambilor jucători 10 minute pentru a-și face mișcările, fără posibilitatea de a adăuga timp suplimentar, crescând șansele de gafe în timp ce jucătorii se luptă contra cronometru. Doar 16 jucători se vor califica pentru turneu și își vor câștiga locul prin intermediul Turneului de șah al campionilor, găzduit de Chess.com.

„Face ca șahul să semene mai puțin cu șahul tradițional, să semene puțin mai mult cu un joc online”, spune Caruana, actualul nr. 5 mondial, pentru CNN Sports.

„Cred că vor fi jucători care nu vor fi super fericiți de acest format, și unii jucători cărora le-ar putea plăcea mai mult, și, de asemenea, unii jucători cărora cu siguranță le vor crește șansele. Nu pot spune cu siguranță dacă le avantajează pe ale mele.”

Caruana este încântat să se testeze cu un alt format online – un lucru care devine din ce în ce mai frecvent pentru vedetele actuale – dar înțelege că unii din șah nu vor fi fericiți că jocul se îndepărtează și mai mult de tradiție.

Americanul, care a pierdut finala clasică a Campionatului Mondial de Șah împotriva lui Carlsen în 2018, vede încă valoare în formatul clasic și vrea să „păstreze moștenirea noastră istorică”, care are „o mulțime de semnificații importante”.

Pe măsură ce șahul continuă să se orienteze tot mai mult către platformele online, el are în vedere un viitor în care jucătorii de top continuă să își împartă timpul între toate formatele diferite, ceea ce le permite să își diversifice pregătirea.

„Cred că asistăm la o schimbare generală către formate de timp mai rapide, care este, de asemenea, determinată în mare măsură de preferințele jucătorilor și, probabil, de piață, deoarece majoritatea oamenilor, aș presupune din partea spectatorilor, doresc să vadă formate mai rapide și, ați putea spune, mai dinamice și mai interesante”, spune el.

„Este ceva care se întâmplă deja de mult timp. Cred că aderarea șahului la esports este doar un alt pas în această direcție, dar deja ne deplasam acolo.”

Federația Internațională de Șah (FIDE) este încă foarte mult considerată casa șahului clasic, dar CEO-ul său, Emil Sutovsky, declară pentru CNN Sports că organismul de conducere al jocului sprijină parteneriatul esports.

El spune că FIDE a fost implicat în primele conversații cu EWCF, înainte ca Chess.com să devină partenerul natural pe care să se desfășoare EWC. „Noi nu suntem, să spunem, doar martori tăcuți la ceea ce se întâmplă”, spune Sutovsky.

„FIDE are o poziție dublă. Nu toate evenimentele de șah trebuie să se desfășoare sub egida FIDE, atâta timp cât nu este vorba de Campionatele Mondiale, iar pentru noi este important ca, dacă șahul are o modalitate de a se expune unui public mai larg, noilor parteneriate, noilor entități comerciale, atunci acest lucru este binevenit, deoarece întreaga comunitate de șah va beneficia.”

În timp ce EWC va fi evenimentul de prezentare pentru incursiunea șahului în esports, se pare că suntem încă la începutul a ceea ce ar putea fi un viitor profitabil pentru ambele părți.

Arhancet de la Team Liquid poate vedea potențialul și a vorbit deja cu Chess.com despre cum să colaboreze în viitor. El a fost încurajat în special de discuțiile cu sponsorii care consideră că populația de șah este o perspectivă „foarte atractivă”.

„Suntem abia la început”, a promis Arhancet. „Pentru noi, timpul ne va spune cât de profitabilă sau de reușită este această aventură, dar un prim indiciu este că am luat niște decizii foarte bune implicându-ne în șah la momentul la care am făcut-o.”