David Popovici va participa pe 17 ianuarie la o competiție care va avea loc la Otopeni: „Sprint With The Stars”

David Popovici, dublu campion mondial în acest an în probleme de 100 și 200 m liber, a anunțat pe rețelele sociale că va participa la „Sprint With The Stars”, eveniment care va avea loc în data de 17 ianuarie 2026 la Complexul Sportiv de Natație din Otopeni.

Sprint With The Stars: Înotătorii amatori se vor putea întrece cu David Popovici

„Sprint With The Stars ajunge în premieră în România! Evenimentul se va desfăşura la Complex Sportiv De Nataţie Otopeni, 17 ianuarie 2026, iar eu abia aştept să ne vedem şi să înotăm împreună”, a scris David Popovici pe rețelele sociale.



Ce este „Sprint With The Stars”

Sprint With The Stars este un eveniment revoluționar în cadrul căruia înotătorii amatori au șansa unică de a concura împotriva unora dintre cei mai buni sportivi din lume.

Întrecerea se bazează pe curse de sprint de 50 de metri la toate stilurile: cei mai rapizi nouă înotători din fiecare grupă de vârstă avansează de la calificări la finala Showcase la stilul respectiv.

Culoarul central din fiecare finală va fi ocupat de una dintre vedete, care urmăreşte plutonul după un start avantajat în funcţie de vârstă, transmite News.ro.

Înscrierile pentru evenimentul de la Bucureşti pot fi făcute pe site-ul swimming.events.