David Popovici: „Cel mai mult am învățat din eșecuri”

David Popovici a fost invitat la UiPath Fusion 2025, eveniment care a avut loc în Las Vegas și în cadrul căruia a oferit un interviu. Dublu campion mondial la natație (în probele de 100 și 200 m liber), David a oferit o lecție de viață: înotătorul spune că cele mai multe lucruri în sport le-a învățat de la înfrângeri.

Popovici, 21 de ani, a uimit încă o dată lumea natației mondiale după ce a cucerit medaliile de aur în probele de 100 și 200 m liber din cadrul Campionatelor Mondiale de la Singapore.

În cadrul unui interviu cu Daniel Dineș, co-fondator UiPath, David a explicat, printre altele, că cel mai mult în viață a învățat din înfrângerile avute.

„Ei bine, în primul rând, vorbind despre eșecuri, am învățat mult mai mult din eșecuri decât din victorii. Adică, să câștigi e plăcut. Nu pot să mint în legătură cu asta, dar am învățat atât de multe din eșecuri.

Vorbind despre nervi și emoții, ele sunt parte din sport. Nu există cale de a le ocoli. Dacă lupți împotriva lor, ele vor lupta împotriva ta. Însă eu încerc să lucrez cu ele.

Îți voi da un exemplu. Am avut patru finale olimpice. Înainte de fiecare din aceste finale olimpice, mintea îți țiuie. Mintea mea bâzâia, iar inima bătea foarte tare. Totul în interiorul meu accelera.

Totul era foarte tensionat și cred că asta e un lucru bun pentru că înseamnă că îmi pasă și simt cu adevărat că sunt în viață. Acelea sunt momentele în care m-am simțit cel mai viu.

Cred că emoțiile intense și nervii trebuie să fie îmbrățișate. Trebuie să le recunoști, să le accepți și să le primești așa cum primești un prieten în casa ta“, a spus David Popovici la evenimentul de la UiPath, citat de gsp.ro.

Chestionat mai apoi pe marginea recordului mondial de la 100 m liber pe care David l-a pierdut în favoarea chinezului Pan Zhanle, sportivul român a avut o reacție clară: „(n.r. Record) Pe care îl voi recâștiga în curând!”

Pan Zhanle a oprit cronometrul la 46,40 secunde la 100 m liber cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Paris, în timp ce David Popovici a bifat 46,51 secunde la CM de la Singapore din urmă cu doar câteva luni.

