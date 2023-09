David Popovici a strâns 75% din cei 45.000 de euro cu care vrea să ajute cinci fraţi pasionați de muzică să-și cumpere un apartament

În doar zece zile de la startul campaniei, David Popovici a reuşit să adune aproximativ 34.000 de euro din cei 45.000 de euro necesari cumpărării unui apartament pentru 5 fraţi performanţi, dar extrem de vulnerabili, transmite News.ro

„Sunt tare bucuros pentru sprijinul pe care l-am primit din partea oamenilor, în perioada asta! Dacă în 10 zile am reuşit, împreună, să strângem peste 34.000 de euro – şi aş vrea să mulţumesc fiecărui donator – am încredere că suntem şi mai mulţi, iar puterea noastră este şi mai mare, pentru a ajunge la întreaga sumă de care este nevoie. Îmi doresc din tot sufletul să adunăm împreună banii necesari, iar mâine, de ziua mea, să îi pot strânge în braţe pe Andrei, Matei, Bogdan, David, Teodor şi să le spun: <Am reuşit!>”, a spus Popovici.

Pentru a împlini visul celor 5 fraţi, David are nevoie de voi, pentru încă 11.000 de euro.

Pentru ca cei 5 fraţi să îşi poată urma pasiunea fără nesiguranţa zilei de mâine, este necesară strângerea sumei de 45.000 de euro. Iniţiativa Hope and Homes for Children, Fundaţie al cărei Ambasador este David Popovici, îşi propune să le ofere liniştea unui cămin al lor şi şansa de a avea propriul drum către lumea muzicii.

Cinci tineri muzicieni, peste 100 de medalii: Andrei cântă la vioară şi a absolvit Conservatorul; Matei şi Bogdan studiază pianul, trec în anul II la Conservator; Teodor şi David, în clasa a XII-a la canto clasic, respectiv chitară, se pregătesc amândoi pentru aceeaşi facultate.