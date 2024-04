Daniel Băluță (PSD) și-a lansat candidatura pentru un nou mandat la Primăria Sectorului 4. El conduce și campania electorală a Gabrielei Firea pentru Primăria București

Daniel Băluță (PSD) și-a lansat miercuri candidatura pentru un nou mandat la Primăria Sectorului 4 într-un eveniment desfășurat la Patinoarul Berceni Arena, proiect aflat în ultima fază de construcție.

La eveniment au participat președintele PSD Marcel Ciolacu, candidata PSD la Primăria Capitalei – Gabriela Firea, precum și primarii și candidații PSD și PNL din București.

În plus, Băluță a anunțat miercuri că va conduce campania electorală a Gabrielei Firea. El a spus că s-a autopropus în această funcție. ”Este firesc acest anunț, întrucât este încă un argument al susținerii deosebite pe care Gabi o are din partea organizației PSD București. Toată expriența pe care am acumulat-o, toată energia de care dispun o vom aloca asstfel încât în următoarele săptămâni să prezentăm bucureștenilor realitățile administrației PSD și să putem dovedi de ce suntem mai buni decât oponenții noștri”, a declarat el.

Băluță, care a fost vehiculat și ca potențial candidat la Primăria București, a vorbit despre proiectele de infrastructură realizate în actualul mandat, printre care Pasajul Europa Unită și Parcul Tudor Arghezi.

El e primar al Sectorului 4 din 2016, iar anterior a fost consilier local și viceprimar.