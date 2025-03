Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, anunţă că va candida pentru Primăria Capitalei: Am luat în calcul să candidez şi la alegerile din 2024 / Nicuşor Dan este un impostor

Prim-vicepreşedintele PSD Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, anunţă că va candida pentru Primăria Capitalei la următoarele alegeri locale. Daniel Băluţă este de părere că Nicuşor Dan, pe care îl acuză că a blocat Bucureştiul, nu va reuşi să câştige alegerile prezidenţiale, prin urmare va rămâne în funcţia de primar general până în 2028. De asemenea, Băluţă a dezvăluit, în emisiunea Insider politic, difuzată la Prima TV, că a luat în calcul să candideze pentru Primăria Capitalei şi la alegerile de anul trecut, însă ”conjunctura momentului nu a fost potrivită”, transmite News.ro.

Insider politic : Nu vă doriţi ca Nicuşor Dan să plece la Palatul Cotroceni şi să lase liber locul de primar general ?

Daniel Băluţă : Absolut niciodată nu mi-aş dori ca România să fie condusă de Nicuşor Dan. A reuşit să blocheze atâţia ani Bucureştiul. Dacă l-am pune, concret, să scrie ce a făcut, vom vedea că nu a făcut absolut nimic. Domnul Nicuşor Dan este un impostor. Dânsul a reuşit să înşele aşteptările bucureştenilor, atât din punct de vedere lucrativ, cât şi uman. Ne prezintă o imagine absolut deformată a realităţii. A spus că a pus ordine în datoriile Bucureştiului, astăzi datoriile sunt mai mari. Ne-a spus că a schimbat hectare de ţevi, realitatea este că în ritmul acesta durează 40 de ani până când le terminăm. Eu am convingerea că România va fi condusă de Crin Antonescu. În 2028, da, este o altă discuţie, dar cu certitudine nu vom avea alegeri anticipate la Bucureşti.

Insider politic : Luaţi în calcul să candidaţi la Primăria Capitalei în 2028?

Daniel Băluţă : Cel puţin la această oră, cred că timpul a demonstrat că sunt un primar care m-am preocupat extrem de mult de nevoile comunităţii pe care o reprezint şi nu numai. Am reuşit să schimb fundamental modul în care astăzi este organizat Sectorul 4 şi în care arată Sectorul 4. Şi am convingerea că aş putea fi un primar mult mai bun decât domnul Nicuşor Dan. Şi da, mi-ar face plăcere ca prin votul popular să îl pot trimite acasă. Pentru că eu consider că îi sunt de ajutor. Dânsul, fiind obişnuit să nu facă nimic, este mai bine să se ducă acasă să se odihnească.

Insider politic : Deci sunteţi decis să candidaţi la Primăria Capitalei.

Daniel Băluţă : Bineînţeles. Este o decizie pe care e normal, în calitatea de lider politic, să o iau. Eu trebuie să candidez şi am convingerea că pot fi, prin rezultatele pe care le obţinem, un primar mai bun decât Nicuşor Dan.

Insider politic : Aţi luat în calcul să candidaţi şi la alegerile locale din 2024 ?

Daniel Băluţă: Am să vă răspund foarte sincer. Da, am luat şi atunci în calcul să candidez.

Insider politic : Şi de ce n-aţi candidat?

Daniel Băluţă : Conjunctura momentului nu a fost potrivită.

În martie 2024, PSD şi PNL, partide aflate împreună la guvernare, au propus un candidat comun pentru Primăria Capitalei: medicul Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar din Bucureşti. La începutul lunii aprilie 2024, Hotnews.ro a publicat documente care arătau că medicul Cîrstoiu a lucrat în toamna lui 2023 ca manager la stat, dar trimitea pacienţii în privat, unde-i consulta la clinica deţinută de familia sa. În urma dezvăluirilor de presă, coaliţia PSD-PNL a renunţat la Cătălin Cîrstoiu şi a mers cu candidaţi separaţi pentru Primăria Capitalei. Din partea PSD a candidat Gabriela Firea, iar din partea PNL – Sebastian Burduja. Alegerile au fost câştigate de Nicuşor Dan, cu un procent de 48%.