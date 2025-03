Daniel Băluţă: Dacă ar fi doar candidatul PSD, Crin Antonescu ar trece fără probleme în turul doi / Este imposibil să nu luăm peste 25%. Numai PSD are acest scor

Daniel Băluţă, prim-vicepreşedintele PSD şi unul dintre coordonatorii campaniei la alegerile prezidenţiale, susţine că e imposibil ca în primul tur de scrutin Crin Antonescu, candidatul coaliţiei de guvernare, să nu obţină cel puţin 25%, în condiţiile în care are trei partide în spate. ” Numai PSD are acest scor”, spune Daniel Băluţă, care nu crede că Victor Ponta poate fi prima opţiune de vot pentru electoratul social-democrat la prezidenţiale, transmite News.ro.

”Nu punem problema dacă. Vom vedea cu toţii că domnul Crin Antonescu va fi în turul 2. Este imposibil să credem că n-avem cum să nu luăm peste 25%. Numai PSD are acest scor. Dacă domnul Crin Antonescu ar fi doar candidatul PSD, sunt convins că ar trece fără probleme în turul doi. Matematic nu avem cum. Vorbesc în primul rând în calitate de prim-vicepreşedinte PSD. Am încredere în colegii mei şi am vorbit cu ei, Slavă, Domnului!, în cadrul întâlnirilor regionale, se vor mobiliza în acest sens. Am simţit această dorinţă, acest ritm susţinut şi e imposibil să nu obţinem măcar acest scor, pe care l-am obţinut la alegerile parlamentare doar noi, cei de la PSD”, a explicat Daniel Băluţă.

Primarul Sectorului 4, unul dintre coordonatorii campaniei pentru alegerile prezidenţiale, nu crede că absenţa lui Crin Antonescu din viaţa publică în ultimii 10 ani va fi o problemă majoră în competiţia electorală.

”Domnul Crin Antonescu se bucură de sprjinul coaliţie PSD-PNL-UDMR. Domnul Crin Antonescu are nişte calităţi deosebite. În primul rând, are capacitatea să unească. Este un om extrem de respectat. Are capacitatea de a exprima şi de a explica cu foarte multă francheţe orice tip de problemă care i se ridică. Este un om foarte bun, are această empatie, care din păcate este foarte rar întâlnită în rândul celor care astăzi candidează pentru această poziţie înaltă”, a declarat Daniel Băluţă.

Prim-vicepreşedintele PSD nu crede că Victor Ponta, candidat independent la prezidenţiale, poate fi prima opţiune de vot pentru electoratul social-democrat.

”Domnul Ponta a fost un premier foarte bun, a fost membru PSD, dar la ora aceasta nu mai are niciuna dintre aceste două calităţi. Crin Antonescu se bucură de încrederea PSD şi PNL şi am convingerea că abilităţile pe care le are îl fac să fie cea mai bună alegere pentru PSD. Nu vreau să mă pronunţ pe potenţiala performanţă electorală a domnului Ponta. Sunt convins că electoratul PSD-PNL -UDMR va avea ca principală opţiune pe Crin Antonescu”, a conchis Daniel Băluţă.