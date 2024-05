Dan Vîlceanu susține că nu l-a lovit pe Florin Roman: „A fost o îmbrânceală de 7-8 secunde în care nu am încercat nici să îl lovesc şi nici nu l-am lovit”

Deputatul Dan Vîlceanu a declarat marţi că nu l-a muşcat şi nu l-a lovit pe liberalul Florin Roman, iar ceea ce s-a petrecut în Parlament a fost „o îmbrânceală” care „nu îl umple de mândrie”, transmite Agerpres.

„Domnul Roman a dorit să facă acest circ, nu are decât să facă. Aţi văzut imaginile, ele sunt mai urâte decât ceea ce s-a întâmplat în realitate, a fost o îmbrânceală de 7-8 secunde în care nu am încercat nici să îl lovesc şi nici nu l-am lovit. Dacă îmi arătaţi şi mie momentul în care l-am lovit cu genunchiul sau altceva nu mai spun nimic. Sunt imagini filmate, (…) îi spun ceva, atâta tot. Nu vreau să spun ce i-am spus, i-am spus ce mi-a spus şi dânsul. Nu au existat nici muşcături, nici lovituri”, a susţinut Vîlceanu, la Palatul Parlamentului.

El a menţionat că „nu au fost cuvinte colocviale” cele pe care i le-a spus lui Florin Roman şi nici nu l-a văzut „să pice din picioare” pe acesta.

„Nu mă umple de mândrie acest incident, evident, dar, pe de altă parte, nici nu vin la Parlament să fiu înjurat. Dumneavoastră aveţi doar imaginile de pe hol, vă rog să luaţi şi imaginile din plen şi o să vedeţi că nu aveam niciun fel de legătură cu domnul Roman, chiar l-am salutat când a trecut pe lângă noi. S-a întors, a început să spună nişte lucruri, nu o să spun nici ce a spus domnul Roman, nu cred că acest bullying de Parlament poate continua fără ca nimeni, aşa cum ar trebui, un chestor sau cineva să vină să îl scoată pe domnul Roman afară din sală. Eu asta am făcut. I-au atras zeci de colegi atenţia, nu numai eu. Este un bullying de Parlament. Puteţi să întrebaţi şi alţi colegi. Nu vin la Parlament să aud asemenea cuvinte şi nu am vrut altceva decât ceea ce am făcut – să îl iau să îl duc afară din sală unde şi plecase”, a explicat Dan Vîlceanu.

Deputatul a afirmat că nu are de gând să conteste sancţiunile pe care i le-a dat Biroul permanent.

„A fost un incident, evident mă aşteptam să fiu sancţionat. De altfel, fiind parte a acelui incident, era normal să fiu sancţionat”, a transmis el.

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat, luni, propunerea Comisiei juridice de penalizare a lui Dan Vîlceanu cu sancţiunea maximă de reducere cu 50% a indemnizaţiei pe o perioadă şase luni şi limitarea timp de trei luni la 10 secunde a luărilor de cuvânt în cadrul plenului.

„Sancţiunea se aplică de azi. Această sancţiune a fost dictată din cauza comportamentului violent avut de Dan Vîlceanu, deputat neafiliat, faţă de colegul nostru Florin Roman, deputat PNL, la şedinţa de săptămâna trecută a Camerei Deputaţilor”, a afirmat liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache.

