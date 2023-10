Dan Barna critică numirile lui Vlad Bontea și Pavel Popescu la ANCOM: ”Zero caracter, zero pregătire și zero performanță”

Deputatul USR Dan Barna a criticat marți, într-o postare pe Facebook, numirile la conducerea ANCOM. Mai exact, Vlad Bontea (PSD) și Pavel Popescu (PNL) sunt noii vicepreședinți ai autorității. ”Cei ale căror mandate au expirat, niște profesioniști, fără afiliere politică, cu care nu îți era rușine să stai la masă și ne-au asigurat o bună și credibilă reprezentare internatională, Eduard Lovin și Bogdan Iana, nu au mai fost susținuți fiind înlocuiți de coaliția prăpădului cu doi politruci sadea”, a scris Dan Barna.

Cele două numiri au fost criticate marți inclusiv printr-un comunicat al partidului USR, care a vorbit despre ”politruci pe care îi recomandă doar carnetul de partid”.

”PSD l-a numit pe Vlad Bontea, un băiat de partid de la Strehaia cu experiență în zona firmelor de pază și protecție. Deci cum ar veni au pus bodyguard-ul paznic la biți. Nu e nimic de mirare în consecvența PSD în promovarea neaveniților și deprofesionalizarea instituțiilor. PNL însă a reușit să se autodepășească în scufundare în abis. L-au numit pe Pavel Popescu. Partidele politice adună în jurul lor oameni de toate facțiunile intelectuale, morale și profesionale. Unii sunt economiștii partidului, alții juriștii, alții mobilizează voturile, iar alții banii. Și mai există o categorie de oameni care asigură serviciul de vidanjare etică al organizației”, a adăugat Dan Barna.

Textul integral publicat de Dan Barna:

Deprofesionalizarea României

Atunci când partidul ia un om cu zero caracter, zero pregătire și zero performanță și-l pune șef peste o instituție unde așteptarea de profesionalism este maximă, este clar că acel partid și-a pierdut complet direcția.