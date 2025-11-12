Curtea Constituţională discută astăzi sesizările Înaltei Curți și AUR privind legea referitoare la plata pensiilor private

Curtea Constituţională a României a discută, astăzi, sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private, după ce o decizie a fost amânată de CCR în urmă cu o săptămână.

Judecătorii Instanței Supreme au decis, în 16 octombrie, să sesizeze Curtea Constituțională. Aceștia reclamă, între altele, încălcarea dreptului de proprietate. Magistrații susțin că sumele virate cu caracter obligatoriu în Pilonul 2 reprezintă proprietate privată, iar prin legea adoptată de Parlament se încalcă drepturile cetățenilor de retragere integrală și de stabilire a cuantumului pensiei încasate din Pilonul 2.

În aceeași zi, și partidul extremist AUR a anunţat că depune o sesizare la Curtea Constituţională împotriva Legii privind plata pensiilor private. Potrivit AUR, prin acest proiect „Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II şi III”.

O eventuală invalidare de către Curtea Constituțională a Legii privind plata pensiilor private pune în pericol aderarea României la Organizația pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, unul dintre cele mai ambițioase obiective de politică externă a României, au declarat în 17 octombrie pentru G4Media surse guvernamentale.

Ce prevede Legea privind plata pensiilor private

Parlamentul a adoptat, în 15 octombrie, legea de plată a pensiilor private din România, la 17 ani de la înființarea sistemului. Aceasta reglementează modul în care românii își vor putea retrage banii din pensia privată Pilon 2 și pensia facultativă Pilon 3, scrie Economedia.

Legea prevede că, la pensie, românii vor putea retrage ca avans doar 30% din suma acumulată, iar restul sumei va fi eșalonată la plată cel puțin 8 ani. Excepție vor face pacienții oncologici și persoanele cu fonduri acumulate mai mici decât de 12 ori valoarea pensiei minime, care vor putea retrage toți banii dintr-o singură tranșă.

În prezent, românii își pot retrage integral banii din pensiile private. După promulgarea legii, acest lucru nu va mai fi posibil.

Modificarea a stârnit numeroase dezbateri și critici în spațiul public.

Proiectul de lege poate fi consultat aici.