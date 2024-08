Cursuri gratuite de înot în timpul orei de sport, la Sibiu

6.650 de elevi sibieni din ciclul gimnazial vor beneficia în anul școlar 2024-2025 de cursuri de înot gratuite care se vor desfășura în timpul orelor de sport de la școală, transmite Turnul Sfatului. Primăria Sibiu și Asociația Club Sportiv Aria pentru Sport pregătesc semnarea unui protocol de colaborare pentru organizarea programului, anunță vineri reprezentanții administrației locale.

“La Baia Populară avem un bazin de înot, dar este insuficient raportat la numărul foarte mare de solicitări, atât din partea adulților, cât și a copiilor. Până când vom amenaja bazinul olimpic acoperit de pe Calea Poplăcii, bazinul semiolimpic de la Aria Aqua Park va fi un plus binevenit pentru elevii care se vor putea astfel bucura de beneficiile pe care înotul le oferă pentru sănătate. Este foarte important pentru copii să practice acest sport și de aceea am venit cu inițiativa unui program care le va oferi oportunitatea și condițiile. Mulțumesc Aria pentru deschiderea și contribuția importantă pe care o are în proiect,” transmite Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu, prin intermediul unui comunicat de presă.

Articolul completi pe Turnul Sfatului