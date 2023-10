Cum răspunde Bolojan legat de ineficacitatea proiectului de dezvoltare aeroportuară implementat la Oradea: Fac absolut tot ce ţine de mine pentru ca de anul viitor, iar apoi treptat-treptat, activitatea pe aeroport să se dezvolte cu tot mai multe curse

Deși implementează investiții majore în Aeroportul din Oradea și a înființat și o companie aeriană de stat, care avea ca scop să funcționeze mai avantajos, în beneficiul orădenilor, președintelui Consililui Județean, Ilie Bolojan, i se reproșează eșecul acestui proiect major, având în vedere că numărul curselor aeriene aproape a dispărut, în loc să se înmulțească.

Bolojan a fost chestionat de reporterii ebihoreanul.ro dacă lucrările de peste 100 de milioane de euro care se fac la Aeroport din fonduri europene își justifică oportunitatea, în contextul în care orădenii nu mai au parte de curse aeriene externe. „Spuneaţi că veţi demisiona dacă nu veţi reuşi să asiguraţi conectivitatea aeriană”, i s-a reamintit lui Bolojan.

Liderul Consiliului Județean Bihor a răspuns că această conectivitate pentru Oradea și Bihor este de importanţă strategică și că va face tot ce ține de el pentru ca proiectul de investiție să ducă la dezvoltarea activității aeroportuare.

„Am urmărit această problemă permanent, încercând să asigurăm toţi factorii care să aducă conectivitatea aeriană, de la pistă până la un terminal cu adevărat funcţional. Nu-i foarte uşor, în condiţii de turbulenţă în industria transporturilor aeriene din întreaga lume, de pe un aeroport în dezvoltare şi cu o limită în a asigura un venit suficient companiilor cu aeronave mari. Dar fac absolut tot ce ţine de mine pentru ca de anul viitor, iar apoi treptat-treptat, de la an la an, activitatea pe Aeroportul Oradea să se dezvolte cu tot mai multe curse, şi de Bucureşti, şi externe. Aeroportul nostru avea mai multe dezavantaje, dar le vom surmonta şi, cum am spus, vom avea zboruri” a spus Bolojan pentru ebihoreanul.ro

Reamintim că în septembrie 2021, aleșii din CJ Bihor și Consiliul Local au aprobat înființarea companiei Air Oradea, cei ai PSD abținându-se cu motivația că, într-o perioadă „când multe companii aeriene se clatină sau chiar se închid”, s-ar cheltui în zadar banii alocați, în total 15 milioane lei (9 milioane lei de la Primărie, 6 milioane lei de la administrația județeană).

Banii alocați pentru această companie au rămas deocamdată neatinși în contul Air Oradea, care de altfel nu are niciun angajat, ci doar un Consiliu de Administrație format din city managerul Mihai Jurca (președinte), Eduard Florea (directorul economic al Primăriei, reprezentant al municipalității) și Tudor Jidavu (fost director al Aeroportului Otopeni, din partea CJ Bihor), acesta înlocuindu-l recent pe Gheorghe Răcaru (fost pilot, director Tarom și al Blue Air), retras din activitate.