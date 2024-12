Cum pot deveni școlile soluții de mediu pentru autoritățile locale/ Proiectul ȘcoalaECO

Starea mediului din școlile bucureștene ar trebui să reprezinte pentru noi toți – și mai ales pentru părinții cu copii de vârstă școlară – o preocupare esențială, având un impact direct asupra sănătății și educației elevilor. În acest context, a fost lansat proiectul „Școala ECO”, o resursă online care va ajuta unitățile de învățământ să se transforme în spații mai sănătoase și mai prietenoase cu mediul, transmite Asociația ECOTECA, inițiatoare a proiectului.

Prin acest demers, proiectul adresează în prima fază trei aspecte critice: calitatea aerului, gestionarea deșeurilor și dotările sanitare, oferind soluții practice și educative pentru întreaga comunitate școlară.

Transformarea școlilor în modele de sustenabilitate poate reprezenta o strategie viabilă pentru autoritățile locale în abordarea problemelor de mediu. Aceste instituții, având un rol central în comunități, pot deveni motoare ale schimbării prin integrarea unor măsuri concrete și eficiente. Abordare nu se limitează doar la reducerea amprentei de carbon sau la gestionarea eficientă a resurselor; ea poate genera un efect de multiplicare, influențând familiile, cadrele didactice și alte instituții locale să urmeze același exemplu. Pentru primării, colaborarea cu școlile în vederea implementării de proiecte ecologice poate crea un parteneriat benefic, oferind soluții concrete pentru atingerea obiectivelor de mediu.

Un exemplu de bună practică în acest sens, proiectul Ecoșcolar, implementat de Asociația ECOTECA la Școala Gimnazială Nr. 2 Fundeni-Dobroești, Ilfov, urmărește să creeze un model de școală sustenabilă, capabil să inspire întreaga comunitate. Printre acțiunile desfășurate se numără echiparea școlii cu sisteme pentru colectarea separată a deșeurilor și un compostor de grădină, facilitând astfel reducerea semnificativă a cantității de deșeuri generate. Au fost instalați senzori pentru monitorizarea calității aerului, atât în interiorul școlii, cât și în exterior, precum și la grădinița din apropiere, oferind date în timp real esențiale pentru adoptarea de soluții care să asigure un mediu sănătos.

Proiectul a inclus, de asemenea, sesiuni educative pentru gestionarea deșeurilor, activități de ecologizare și un atelier de compostare, toate acestea implicând elevii și comunitatea școlară într-un demers de conștientizare și adoptare a bunelor practici. Aceste acțiuni au transformat școala într-un exemplu de bune practici replicabil pentru alte unități de învățământ, demonstrând că măsurile sustenabile contribuie atât la protejarea mediului, cât și la educația generațiilor viitoare.

Platforma ScoalaECO.ro: un instrument de transformare ecologică

Proiectul „Școala ECO” are în centrul său platforma online ScoalaECO.ro, lansată oficial pe 28 noiembrie 2024, în cadrul conferinței „Pregătim Școli Verzi”. Această platformă oferă școlilor posibilitatea de a-și monitoriza, autoevalua și compară performanțele de mediu pe baza a șapte categorii de indicatori, de la calitatea aerului și gestionarea deșeurilor, până la dotările sanitare, amprenta de carbon, programele de conștientizare și eficiența energetică.

ScoalaECO.ro facilitează schimbul de bune practici, promovează soluții sustenabile și generează rapoarte sintetice accesibile comunității și autorităților. Acest instrument devine astfel o punte de legătură între școli, administrații locale, comunitate și organizații civice, contribuind la un management de mediu mai eficient.

Evenimentul de lansare al platformei aduce împreună actori relevanți din domeniul educației și protecției mediului. Conferința include prezentări practice susținute de experți precum Mona Nicolici (jurnalist, realizator TVR și EuropaFM), Oana Neneciu (Director Executiv Ecopolis), Sergiu Sebesi (CSR Nest) și Raul Pop, Director Programe al Asociației ECOTECA.

„Condițiile sanitare din școală, accesul la apă potabilă, calitatea mediului de învățare, în general, toate contribuie decisiv la plăcerea copiilor de-a veni la școală. La fel de important, părinții trebuie să fie siguri că sănătatea copiilor este permanent protejată. La CSR Nest lucrăm permanent cu școlile pentru asta”, a declarat Sergiu Sebesi, Președinte CSR Nest.

„Cred că, mai mult ca oricând, am inteles cu totii ca Romania are nevoie de educatie de calitate și, mai ales, de implicare civică. Iar asta înseamnă că aceasta nouă construcție are nevoie de noi, toți: elevi, părinți, profesori, autorități, societate civilă. Să creăm școli verzi înseamnă mai mult decât energie verde sau eficiență energetică. Înseamnă respect pentru viața copiilor noștri. Înseamnă că înțelegem lumea în care trăim, noile ei condiții și că trebuie să ne adunăm împreună pentru a a ne adapta și, mai ales, pentru a o reconstrui”, a spus Mona Nicolici.

Prin explicații tehnice, demonstrații ale funcționalităților platformei și sesiuni de networking, participanții – profesori, directori de școli și membri ai comunităților locale – vor putea să discute soluții aplicabile pentru managementul de mediu din școli.

„Ce nu se măsoară, nu este cu adevărat administrat; indicatorii de mediu nu fac excepție. Școlile sunt un exemplu în comunitate, fie că vorbim de misiunea lor esențială, aceea de a forma cetățeni competenți și responsabili, fie că vorbim de modele de bună practică și management de instituție. Încercăm, prin platforma ScoalaECO.ro, să le ajutăm în drumul lor spre sustenabilitate de mediu. Toți colegii noștri din zona civică pot să ajute și deja fac asta de ani de zile. Le mulțumim!”, a declarat Raul Pop, Director Programe la ECOTECA.

Atelierele „Cât de verde este școala ta?”. Educație aplicată pentru sustenabilitate

În luna noiembrie, proiectul a organizat patru ateliere online gratuite, susținute de experți de la ECOTECA și partenerii CSR Nest și Ecopolis. La sesiuni au participat peste 150 de profesori și elevi din peste 100 de școli din București, abordând teme precum:

Gestionarea deșeurilor în școli , cu accent pe reducere, reutilizare și reciclare.

, cu accent pe reducere, reutilizare și reciclare. Calitatea aerului în instituțiile de învățământ și în proximitate,

în instituțiile de învățământ și în proximitate, Accesul la apă și importanța infrastructurii sanitare, oferind soluții practice pentru un mediu școlar sănătos.

În completarea atelierelor online, peste 80 de profesori și elevi au participat la întâlniri fizice, beneficiind de abordări directe și interactive. Aceste activități au consolidat implicarea comunității școlare și au oferit un cadru pentru schimbul de experiențe și aplicarea soluțiilor sustenabile.

Un model scalabil pentru educație ecologică

Proiectul „Școala ECO” are ambiția de a deveni un model național de educație ecologică, capabil să inspire și să ghideze alte școli în implementarea unui management de mediu eficient. Scopul final este să creeze un mediu școlar mai sănătos, care să reflecte principii sustenabile și să educe generații mai responsabile față de planetă.

Prin platforma ScoalaECO.ro, prin conferința „Pregătim Școli Verzi” și prin atelierele aplicate, Asociația Ecoteca demonstrează că managementul de mediu în școli este nu doar posibil, ci și esențial pentru viitorul educației și al comunităților locale.