Cum poate deveni Max Verstappen campion mondial în Formula 1 la Marele Premiu din Las Vegas

Max Verstappen este foarte aproape de a cuceri al patrulea titlu mondial consecutiv din Formula 1, iar acest lucru se poate întâmpla, în anumite condiții, chiar din acest weekend. Duminică are loc Marele Premiu de la Las Vegas.

Cu trei etape înainte de finalul sezonului din Formula 1, Max Verstappen (RedBull) are un avantaj de 62 de puncte față de Lando Norris (McLaren).

Olandezul are șanse importante de a se încorona campion încă de pe tărâm american, fără să mai aștepte cursele din Qatar și Abu Dhabi.

Conform site-ului Formulei 1, lucrurile sunt simple pentru Max, el putând ieși campion mondial în următoarele variante:

În vârstă de 27 de ani, Max Verstappen a cucerit titlul mondial din Formula 1 în sezoanele 2021, 2022 și 2023.

A câștigat 62 de Mari Premii, a urcat de 111 ori pe podium și a adunat până acum în carieră 2979,5 puncte. A plecat de 40 de ori din pole position.

A debutat în Formula 1 cu ocazia Marelui Premiu al Australiei din 2015.

David Coulthard on Max: „His drive in Brazil was a lesson to all the other drivers. It was on another level.”

„If somebody can’t acknowledge that and go, ‘That was brilliant’, then they have a problem. They have a prejudice problem.” pic.twitter.com/9AOcgbtzUu

— Verstappen News (@verstappenews) November 19, 2024