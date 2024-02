Cum ies din tipare cererile în căsătorie la Paris/ Cuplurile caută modalități tot mai elaborate de a pune întrebarea în Orașul Iubirii/ „A vrut ca fața lui să fie proiectată pe Turnul Eiffel”

Într-o după-amiază gri de iarnă, un covor roșu este desfășurat de-a lungul Pont de Bir-Hakeim, un pod peste râul Sena din centrul Parisului. Pe el sunt împrăștiate petale, iar deasupra un panou luminos spune: „Vrei să te căsătorești cu mine?”

Ploaia nu-i afectează moralul unei femei care se apropie de el și, înțelegând ce se întâmplă, varsă lacrimi de bucurie, scrie CNN.

Este un moment special, dar relativ obișnuit în Orașul Iubirii, unde aproximativ 36.000 de vizitatori sosesc în fiecare an pentru a pune întrebarea, potrivit platformei online planificare a cererilor în căsătorie Proposal Paris.

Rodrigo Mendoza, în vârstă de 33 de ani, este unul dintre acești oameni. Când a decis să o ceară în căsătorie pe prietena sa Ciera Rojas în iunie 2023, alegerea locației a fost ușoară.

„Înainte de pandemie, a fost prima dată când am vizitat Parisul”, a declarat Mendoza pentru CNN. „Pentru mine, a fost un oraș extraordinar, super romantic… și am spus: „Bine, când o voi găsi pe aleasa, persoana potrivită, o voi cere în căsătorie aici, la Paris””.

Călătorind din New York, Mendoza a contactat în prealabil un fotograf pentru a aranja o ședință foto cu Turnul Eiffel ca fundal și a pus întrebarea acolo.

Astfel de gesturi romantice par a fi o tendință în creștere după pandemia Covid, călătorii fiind dornici să recupereze timpul pierdut. Proposal Paris a declarat pentru CNN că a înregistrat o creștere de 30% a numărului de cereri primite în perioada 2021-2023.

Kiss Me in Paris, un planificator de evenimente care a organizat peste 450 de cereri în căsătorie în 2023, a observat modele similare. Acesta raportează o creștere de 50% a propunerilor planificate între 2022 și 2023 și o explozie notabilă a cererilor după ce au fost ridicate restricțiile de călătorie Covid-19 în Paris.

Un studiu recent realizat de site-ul american de organizare a nunților The Knot a constatat chiar că numărul americanilor care fac cereri în căsătorie în străinătate este acum mai mare decât nivelurile de dinainte de Covid.

De ce Paris?

Așadar, ce este în capitala Franței care îi atrage încă pe atât de mulți?

„Am impresia că oamenii caută tocmai… să arate că sunt la Paris, magia și mediul romantic pe care orașul le poate oferi propunerilor lor”, a declarat Diana Sumano, fondatoarea Proposal Paris, pentru CNN.

De la Turnul Eiffel până la râul Sena, Parisul este plin de locuri și monumente recunoscute la nivel mondial, unde au loc adesea cereri în căsătorie publice.

Pentru unii, perspectiva ca un public să asiste la un astfel de moment intim ar putea să le facă pielea de găină, dar „există persoane care se bucură de acest lucru”, a declarat pentru CNN Chantelle-Marie Streete, co-fondator al Kiss Me in Paris. „Ei vor ca toată lumea din jur să aplaude”.

Potrivit lui Florence Maillochon, sociolog la Centrul Național de Cercetare Științifică din Franța, specializat în cupluri și familii, conceptul de propuneri publice este „o invenție care, fără îndoială, provine din Statele Unite sau din Marea Britanie”. Deși este un fenomen recent, cererea în căsătorie în public „a luat cu adevărat avânt odată cu apariția rețelelor de socializare, care ne invită să ne afișăm și să ne dramatizăm viața în toate domeniile”, a adăugat Maillochon.

Când vine vorba de atractivitatea Parisului, influența culturii populare, precum și a rețelelor de socializare, nu poate fi subestimată. Un studiu recent realizat de Centrul Național al Cinematografiei și al Imaginilor de Animație din Franța și de institutul francez de sondaje IFOP a constatat că 1 din 10 turiști chestionați a decis să călătorească în Franța după ce a vizionat un anumit film sau o emisiune TV, 38% dintre aceștia citând „Emily la Paris”.

Turnul Eiffel este limita

De la Turnul Eiffel la râul Sena, Parisul este plin de locuri și monumente recunoscute la nivel mondial, unde au loc adesea propuneri publice.

Planificarea propunerilor în străinătate – în special a celor publice – necesită adesea ajutor logistic.În consecință, la Paris a apărut o industrie în plină expansiune a planificării propunerilor, iar nicio cerere nu este considerată prea extremă.

Daisy Amodio, fondatoarea companiei de organizare de evenimente The Proposers, a declarat pentru CNN că unul dintre clienții săi a dorit ca fața sa să fie proiectată pe Turnul Eiffel ca parte a cererii în căsătorie pe care a făcut-o iubitei sale. „Am sunat la Turnul Eiffel, am sunat la guvern, am sunat la toată lumea din Paris la care te-ai putea gândi… dar a fost un refuz absolut… așa că, în schimb, am angajat Disneyland Paris doar pentru ei”, a spus ea.

Streete nu este străină de o cerere în căsătorie extravagantă. De momente inspirate de filmul „Misiune Imposibilă” la flash mob-uri de dans și proiecții false de cinema, ea le-a planificat și le-a executat pe toate.

Compania ei s-a lansat în 2013 ca o companie de fotografie, extinzându-se ulterior la planificarea cererilor în căsătorie pe măsură ce piața pentru aceasta a crescut în Paris.

„Am pus o structură a companiilor franceze care se adresează străinilor. Erau toți vorbitori de limba engleză”, a declarat Chantelle-Marie de la Kiss Me in Paris pentru CNN. „Noi ne ocupăm de tot pentru tine. Vrei flori, noi vindem flori. Vrei un muzician? Avem un muzician. O harpistă? Nu vă faceți griji.”

Companii precum Kiss Me in Paris și vânzătorii individuali încearcă să ofere o experiență memorabilă cuplurilor, dând viață celor mai nebunești vise ale acestora și evidențiind farmecul orașului iubirii.

Pentru Ciera Rojas, cererea în căsătorie a logodnicului ei, Rodrigo Mendoza, a fost exact asta.

„Totul în Paris a părut atât de magic”, a spus ea, „Pot spune cu sinceritate că am avut parte de o cerere în căsătorie de vis. Totul a fost perfect”.

Mendoza, între timp, spune că acum știe că prima sa impresie despre oraș a fost corectă – este într-adevăr locul unde să scoți un inel de logodnă: „Dacă ești îndrăgostit, te va face să fii și mai îndrăgostit.”