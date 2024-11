VIDEO Cum devii contributor la Wikipedia/ Editorii cu experiență: „Accesul este simplu însă regulile sunt foarte stricte/ Este esențial să folosim punctul de vedere neutru”

Wikipedia, uriașa bază de date cu acces deschis pe care o folosim frecvent, cei mai mulți dintre noi, are nevoie de mai mulți editori pentru a crea și completa conținutul, este motivul pentru care Asociația pentru Tehnologie și Internet și organizația Wikimedians of Romania and Moldova.

Elena Damian, de la comunitatea Wikimedians of Romania and Moldova, a explicat pentru ENTR că procesul este foarte simplu pentru a deveni contributor, se alege un nume de utilizator și se crează un cont și apoi primești prin platformă regulile de editare, iar aici intervine partea ceva mai complicată, dat fiind că aceste reguli nu sunt puține și nu pot fi deloc ocolite.

Principiile de bază ale editării pe Wikipedia, transmise în cadrul prezentării organizată de APTI:

Respectă drepturile de autor – Nu poate fi folosit conținut protejat de drepturile de autor. Orice conținut trebuie prelucrat și sursa trebuie citată.

Fără cercetare originală – Folosim surse existente!

Punctul de vedere neutru – Evitați subiectivismul!

Verificabilitate – Citați surse de încredere!

Contribuțiile sunt voluntare, beneficiul principal fiind satisfacția să participi la imensa bază de date cu acces liber. Pașii de bază sunt următorii: creezi un cont, primești instrucțiuni, începi să editezi articole. Pentru început, editezi pagini deja existente, iar pagini create de la zero, mai târziu, după ce obții experiență. Tinerii care se implică voluntar în activitatea de editare pe Wikipedia au satisfacția contribuției la uriașa arhivă cu acces deschis și o serie de avantaje ca membri ai comunității, a mai explicat Elena Damian. Între acestea, se pot aminti campanii cu premii-pentru cont activ timp de 6 luni și minimum 500 de articole, de asemenea, primești acces baza de date științifică Wikipedia Library. Mai există și comunitatea de tineri CEE Hub Youth Group, amintește Elena Damian. Câteva cifre esențiale despre Wikipedia în limba română: circa 100.000 de utilizatori voluntari în 22 de ani; Dintre aceștia, 200 de voluntari au scris peste 100 de articole fiecare ; iar 45 dintre ei au scris peste 1000 de articole. Alte informații de tipul „fun fact” arată că majoritatea editorilor din România sunt bărbați și, de asemenea, că sunt mult mai puține pagini pe Wikipedia despre personaje feminine decât despre bărbați. „Între campaniile noastre, încurajăm autorii să scrie despre femei, să găsim personaje cunoscute pe care să le prezentăm”. Bogdan Manolea, fondator al Asociației pentru Tehnologie și Internet a organizat evenimentul cu ocazia „Săptămânii accesului deschis” de la finalul lunii septembrie. „Este important să avem mai mulți contributori la Wikipedia pentru popularizarea informațiilor pentru acces deschis, date deschise. Încurajăm accesul la date deschise. Mișcarea de deschidere spune că anumite conținuturi este necesar să ajungă în acces liber, merită să aibă acces cât mai larg. Toate acestea cu precizarea că menționarea surselor este obligatorie.” ”Wikipedia reușește să supraviețuiască ca un proiect pe termen lung. Spre deosebire de majoritatea conținuturilor online, Wikipedia pastreaza toate versiunile anterioare. Se straduie sa pastreze cat mai mult mostenirea culturala și este în top 10 site-uri căutate din România”, a mai spus Elena Damian.

„Comunitatea Wikimedia este dornică să ofere o experiență pozitivă tuturor participanților, indiferent de gen, orientarea sexuală, identitatea de gen, dizabilitate, înfățișare, rasă, religie sau modul preferat de licențiere liberă”, mai arată prezentarea de la evenimentul APTI.