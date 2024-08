Cum abordează serialul „Emily in Paris” hărțuirea sexuală în industria modei

Noua sezon din serialul ușor de la Netflix, „Emily in Paris”, introduce o poveste surprinzătoare despre abuzul sexual în lumea modei, relatează BBC.

Creat de Darren Star, serialul de la Netflix „Emily in Paris” are multe în comun cu emisiunea sa iconică anterioară „Sex and the City”. De la protagonistul enervant, la obsesia cu Orașul Luminilor, până la modă – designerul de costume de la SATC, Patricia Field, a lucrat la primele două sezoane din „Emily” – cele două emisiuni împărtășesc multe dintre aceleași teme. Iar în acest sezon, „Emily in Paris” abordează un alt subiect prezent și în „Sex and the City”, discutând despre hărțuirea sexuală în lumea modei.

Un episod din sezonul patru din „Sex and the City” din 2002 a arătat-o pe protagonistă, Carrie Bradshaw, fiind hărțuită sexual la sediul revistei Vogue. În noul sezon din „Emily in Paris”, o scenă similară are loc, reflectând această problemă în industria modei, dar dintr-o perspectivă contemporană.

Acest episod din 2002 a fost difuzat cu mult înainte ca mișcarea #MeToo să devină populară, dar acum, o scenă similară apare în sezonul patru din „Emily in Paris”, care a lansat primele cinci episoade săptămâna trecută, cu a doua parte programată pentru 12 septembrie. Este notabil, deoarece, deși au existat câteva documentare realizate în ultimii ani care au scos în evidență acuzațiile de abuz sexual în industria modei, au fost surprinzător de puține reprezentări fictive în mainstream.

Acum, în noua serie, într-o scenă care amintește de experiența lui Carrie, Mindy este încântată să fie lăsată să răscolească prin garderoba de la locul de muncă a conglomeratului de modă de lux, JVMA, deținut de tatăl logodnicului ei, Louis de Léon. Când două angajate o întâlnesc probând diverse ținute arhivate, o admonestează – dar nu din motivele la care se așteaptă ea. „Ai nevoie de un partener”, îi spune una dintre ele, iar Mindy inițial interpretează greșit această observație ca pe o ofertă de ajutor pentru a-și căra hainele.

Mai târziu, relatând această informație lui Emily, Mindy este informată că sistemul de parteneri a fost creat de angajatele JVMA deoarece Louis insistă ca ele să probeze hainele alese în fața lui. Dacă nu o fac, sunt considerate „filistine ale modei” și, prin urmare, nu pot urca pe scara ierarhică a companiei. Este, cu alte cuvinte, o versiune de modă a „canapelei de casting”.

Mai devreme în cariera sa, șefa lui Emily, Sylvie, a lucrat la JVMA, iar sezonul trei a făcut aluzie la un incident nepotrivit între Sylvie și Louis atunci când ea lucra pentru el. În noul sezon, când Emily află că Savoir plănuiește să colaboreze cu Louis, își exprimă îngrijorările față de Sylvie, care la început pare deranjată. „Era o altă vreme”, răspunde ea, respingând subiectul. Cu toate acestea, odată ce Sylvie află că Louis încă își hărțuiește subordonatele, decide să vorbească.

Acest moment evidențiază ceea ce unii au susținut că este un decalaj generațional între femeile tinere care doresc să-și denunțe abuzatorii și tratamentul sexist și femeile mai în vârstă, deși această teorie a fost descrisă și ca „un mit”. Poate că acest clivaj este deosebit de pronunțat în Franța, unde mișcarea #MeToo a fost mai lentă în a câștiga teren comparativ cu alte țări occidentale. Expertul în modă și directorul editorial al revistei Story, Marian Kwei, atribuie aceasta atitudinii țării față de sex în general.

În industria modei din Franța, mișcarea a avut un succes modest în primele sale zile, cu parlamentare femei care au vorbit deschis, dar în mare parte s-a blocat. De fapt, proporția acuzațiilor de viol respinse în instanță a crescut de la 86% înainte de #MeToo în 2016, la 94% în 2020, conform unui studiu realizat de Institutul pentru Politici Publice.

„Emily in Paris” este o reprezentare fantezistă a industriei modei din Franța, dar este totuși demn de remarcat faptul că Sylvie decide în cele din urmă să spună adevărul despre Louis de Léon într-o dezvăluire pentru Le Monde. Unii ar putea spera că viața reală va urma acest exemplu.