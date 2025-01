Culisele de la Davos: „Cu el, trebuie să te aștepți la orice”. Toată lumea vorbește doar despre Trump

Analiză Le Figaro, preluată de Rador:

Prin hazardul calendarului, Donald Trump a depus jurământul în funcție pe Biblie și sub cupola Capitoliului din Washington chiar în momentul în care începea cel de-al 55-lea Forum Economic Mondial. La 6.763 de kilometri de capitala americană, în sala principală a centrului de congrese de la Davos, o mie de persoane acreditate cu prețioasa insignă albă au fost prezente de la ora 18.00 la tradiționala decernare a Premiilor de Cristal, acordate în acest an stilistei Diane von Furstenberg, arhitectului Riken Yamamoto și fostului fotbalist David Beckham, acum ambasador al bunăvoinței al UNICEF.

Dar câteva sute de participanți au preferat să se întâlnească în diferitele saloane alăturate ca să urmărească ceremonia americană pe computere sau telefoane mobile și în special primul discurs al de acum celui de-al 47-lea președinte american. „Este evenimentul zilei”, asigură șeful filialei europene a unui gigant tehnologic. Și Samir Saran, președintele think tank-ului Observer Research Foundation, adaugă: „Întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă este evenimentul principal din ultimii douăzeci de ani. A dat lumea peste cap, iar venirea lui la putere este așteptată în același mod peste tot în lume”.

Suficient pentru a zgudui agendele europenilor, americanilor și asiaticilor prezenți la Davos. „Am o cină care s-ar putea să mă împiedice să ascult discursul în direct, dar colegii din grup sunt responsabili de ascultarea discursului și de a ne informa în direct”, a mărturisit șeful unui grup farmaceutic la ora cinei.

O „pace dreaptă și durabilă” în Ucraina

De după-amiază, informațiile despre primele decizii ale noului locatar de la Casa Albă animau deja conversațiile. „Donald Trump nu va crește taxele vamale în acest moment și aceasta este o veste bună”, a declarat Chuck Robbins, CEO la Cisco Systems. „Acest lucru ar fi avut un efect inflaționist în Statele Unite. De fapt, președintele ar urma să folosească această amenințare pentru a obţine concesii în viitoarele negocieri bilaterale cu partenerii săi comerciali”.

Casa Ucrainei, înstalată pentru o săptămână într-un magazin de mobilă la celălalt capăt al Promenadei, principalul bulevard care traversează stațiunea alpină elvețiană, a organizat o transmisie în direct a „Presidential inauguration”.

Ceea ce subliniază problema crucială a întoarcerii lui Donald Trump la Casa Albă pentru această țară care este în război cu Rusia de aproape trei ani. Evenimentul a fost precedat de o conferință dedicată „alinierii intereselor între Statele Unite, Ucraina și o cale către o pace justă și durabilă”, și urmată de o seară de networking centrată pe „parteneriatul între SUA și Ucraina”.

Nu departe de acolo, casa Tik Tok, care se întreabă despre viitorul filialei sale americane, pentru care Curtea Supremă a dispus suspendarea la sfârșitul săptămânii trecute, a rămas închisă. „Nu organizăm niciun eveniment aici”, spunea proprietara locaţiei dimineața.

„Un discurs extrem de periculos”, în opinia fostului premier suedez Carl Bildt

Fără îndoială că primele decizii ale celui de-al 47-lea președinte american vor alimenta conversațiile în zilele următoare, la fel ca și declarațiile Ursulei von der Leyen, președinta Comisiei Europene, ale lui Ding Xuexiang, vicepremierul chinez, sau ale lui Volodimir Zelenski, președintele ucrainean, și ale lui Isaac Herzog, omologul său israelian, toate trei programate marți.

„Trump va fi cu siguranță în centrul tuturor conversațiilor de la Davos anul acesta”, comentează Carl Bildt, fostul prim-ministru suedez, în salonul confortabil al Centrului de Congrese. Acest înalt diplomat, care lucrează pentru think tank-ul European Council for Foreign Affairs, tocmai a ascultat pe telefonul său discursul celui de-al 47-lea președinte al Statelor Unite. „A spus că va extinde teritoriul american, acesta este un discurs extrem de periculos, pentru că dă undă verde altor lideri, Putin are aceeași viziune”. Când vine vorba de conflict, suedezul știe despre ce vorbește: a fost trimisul special al Uniunii Europene în fosta Iugoslavie, apoi Înaltul Reprezentant al UE în Bosnia-Herțegovina în timpul războiului din Balcani. Cum va prelua chinezul Xi Jinping discursul lui Trump, se întreabă Carl Bildt.

Potrivit organizatorilor Forumului economic mondial (WEF, în engleză) Donald Trump urmează să se adreseze participanţilor la Forum prin video joi după amiaza. Dar fostul șef al guvernului suedez este sceptic: „Cu el, trebuie să te aștepți la orice”.

Şefii de companii preferă să vadă paharul pe jumătate plin. „Vom vedea în câteva zile, după primele decizii ale lui Donald Trump, dacă ar trebui să rămânem optimiști în ceea ce privește dezvoltarea economiei americane”, rezumă șeful marii industrii europene.