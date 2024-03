Criza de medici: Spitalul județean din Alba Iulia a scos la concurs trei posturi la Primiri Urgențe. Un singur medic rezident s-a înscris

Doar un singur candidat s-a înscris la concursul organizat de Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Alba Iulia pentru ocuparea a cinci posturi de medic în cadrul UPU, și pentru alte specializări fiind doar câte un dosar depus, potrivit datelor publicate pe site-ul unităţii medicale, transmite Agerpres.

SJU Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante de medic specialist confirmat în specialitatea medicină de urgenţă şi a două posturi vacante de medic rezident anul V confirmat în specialitatea medicină de urgenţă, în cadrul UPU, toate pe perioadă nedeterminată. Până în 22 februarie, când a expirat perioada de depunere a dosarelor, doar un singur medic rezident anul V şi-a depus dosarul, acesta fiind admis să susţină concursul.

Pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist Cardiologie s-a depus un singur dosar, la fel ca la cel pentru medic specialist Nefrologie.

Un singur candidat s-a înscris, şi a şi promovat concursul, pentru postul de medic specialist Neonatologie.

În schimb, au fost depuse şi admise două dosare la concursul pentru ocuparea unui post de medic rezident anul V confirmat în specialitatea Boli infecţioase.

Mai sunt scoase la concurs un post de medic primar specialitatea Recuperare, medicină fizică şi balneologie, precum şi două posturi de medic specialist Neurologie.

De asemenea, este perioadă de depunere dosare pentru concursurile organizate pentru ocuparea a 19 posturi de asistent medical generalist, din care două la UPU-SMURD, a 13 posturi de infirmier, trei de brancardier la UPU, două posturi de îngrijitoare curăţenie şi a unui post de gipsar.

La mijlocul lunii ianuarie, managerul SJU Alba Iulia, Diana Mârza, a declarat că unitatea a solicitat Ministerului Sănătăţii deblocarea a aproape 60 de posturi, din care 20 posturi de medici, toate fiind aprobate. „Cât am cerut, atâtea s-au aprobat. Am cerut la UPU, la Oncologie, la Neonatologie, la Nefrologie. Unde am avut nevoie”, a spus ea.