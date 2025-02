Cristiano Ronaldo nu are dubii: El este cel mai bun jucător din istoria fotbalului

Pentru Cristiano Ronaldo (39 de ani), nu există nicio îndoială: el este cel mai bun jucător din istoria fotbalului. Cvintuplul câştigător al Balonului de Aur a precizat acest lucru în cadrul unui interviu acordat programului spaniol El Chiringuito, conform News.ro.

El a fost deosebit de deranjat de rezervele exprimate cu privire la profilul său, care ar putea să nu fie complet.

„Este uluitor. Niciun jucător din istorie nu a atins un nivel atât de ridicat în atât de multe domenii ale jocului”, spune el.

El înţelege că discuţiile despre GOAT (Greatest of all time) pot exista între mai mulţi jucători, dar se consideră cu mult deasupra lor

„Cred că sunt cel mai complet jucător care a existat vreodată”, explică el.

„Asta e părerea mea. Poate fi o chestiune de gusturi, dar eu cred că aşa sunt eu. Fac totul în fotbal. Joc bine cu capul, execut bine loviturile libere, trag bine cu piciorul stâng, sunt rapid, sunt puternic, sar.

Dacă îl preferi pe Messi, Pele sau Maradona, înţeleg şi respect acest lucru, dar să spui că Cristiano nu este complet este o minciună. Eu sunt cel mai complet”.

Şi cel mai bun din istorie?

„Da, cred că da, nu mă pot gândi la nimeni mai bun decât mine şi spun asta din toată inima”, răspunde el.

Actualul atacant de la Al-Nassr (Arabia Saudită) este, de asemenea, deranjat de faptul că îşi vede performanţele actuale puse în plan secund.

După ce şi-a mărturisit visul de a atinge pragul de 1.000 de goluri în carieră, atacantul portughez simte că aşteptările sunt un pic cam mari.

Pentru el, această cifră simbolică nu va schimba cu nimic o dezbatere care a fost demult tranşată în mintea sa: el este deja cel mai bun.

„Oamenii sunt un pic cam duri cu cele 1.000 de goluri”, mărturiseşte el.

„Ştiu că şi eu sunt vinovat de asta. Dar se pare că ei încearcă să devalorizeze ceea ce fac eu. De exemplu, anul acesta înscriu goluri, multe şi unele frumoase.

Mă descurc bine şi oamenii nu apreciază momentul meu, golurile mele. Ei spun: „Îi lipsesc 85 de goluri”. Nu-mi place asta. Lucrurile trebuie să se întâmple natural.

Pentru că şi dacă înscriu 920, 925 sau 930 de goluri, cel mai bun din istorie sunt eu. Punct. Eu înscriu goluri, cifrele spun asta. Dacă aş ajunge la 1.000 de goluri, ar fi extraordinar.

Nu ştiu (n.r. dacă se va întâmpla), dar vă spun sincer. Nu privesc înainte, mă gândesc la moment. Nu ştiu ce se va întâmpla mâine”.â

