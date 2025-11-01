Cristian Erbașu, constructorul planşeului Unirii, spune că lucrările au ajuns la 25%, iar facturile neplătite se ridică la 135 milioane de lei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Lucrările la planşeul Unirii sunt în grafic, iar stadiul acestora în momentul de faţă este undeva la 25%, după cinci luni de la debutul lor, dar înregistrăm şi facturi restante în jur de 135 de milioane de lei, a declarat, sâmbătă, antreprenorul Cristian Erbaşu, în marja unei conferinţe organizate de Consiliul Concurenţei, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Lucrările sunt în grafic. Momentan am avut 150 de milioane de lei bugetaţi pentru acest an. Avem lucrări de aproape 200 de milioane de lei. Prima fază va fi finalizată în acest an şi vom continua cu următoarele faze în funcţie de bugetele alocate de Guvernul României. Prima fază înseamnă ceea ce s-a început acum în zona dinspre Splai, dinspre Hanul lui Manuc şi acea parte dinspre râul Dâmboviţa unde era extrem de deteriorat, însă trebuie să continuăm şi să ne ducem şi spre zona metroului şi spre zona pasajului pentru a fi consolidate”, a afirmat acesta.

Erbaşu a precizat că, în cazul în care nu se vor mai aloca bani pentru restul lucrărilor, acestea se vor opri la această fază.

„Bugetul nu ajunge pentru finalizarea lucrărilor. Vom vedea la anul. Dacă nu ne alocă bani, evident că va trebui să ne oprim la această fază, dar avem promisiuni că această lucrare este prioritară pentru că e totuşi mijlocul Bucureştiului, este extrem de circulată zona, influenţează viaţa multor bucureşteni. Şi, odată începută, şi ştiţi bine în ce condiţii a fost începută, trebuie finalizată. Stadiul lucrării în momentul de faţă e undeva la 25% după cinci luni. (…) Există soluţii inclusiv de circulaţie a tramvaiului prin piaţă şi se analizează – mai mult ca sigur va avea traseu prin Piaţa Unirii”, a spus el.

În ceea ce priveşte facturile aferente lucrărilor, Cristian Erbaşu a menţionat că încă nu s-au plătit 135 de milioane de lei.

„Sunt restanţe, dar nu sunt foarte vechi. Facturile sunt la nivel de o lună, două. Valoarea este în jur de 135 de milioane de lei”, a arătat constructorul.

Expunerea companiei Construcţii Erbaşu pe proiecte publice versus proiecte private în acest moment este de aproape 95%. Întrebat cum vede evoluţia activităţii companiei în 2026, în contextul în care multe proiecte finanţate din bani publici vor fi oprite, Erbaşu a răspuns: „Vom continua probabil la acelaşi nivel. Modul în care ne-am organizat ne creează o imagine de continuitate cam la acelaşi nivel. Dacă toate proiectele ar fi continuat, probabil că ar fi trebuit să dublăm cifra de afaceri pe când, aşa, probabil vom rămâne undeva la acelaşi nivel”.

El a susţinut că nu se va recurge la disponibilizări, însă nici angajări nu se vor mai face.