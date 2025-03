Crin Antonescu: România e o ţară plină de şefi, dar în criză de lideri. România are nevoie de un lider care să nu-şi facă socoteala ce-o să facă în 10 ani / Preşedintele pe care îl vor alege românii va avea de condus o ambarcaţiune în plină furtună

Candidatul coaliţiei de guvernare la prezidenţiale, Crin Antonescu, a declarat vineri că România e o ţară plină de şefi, dar în criză de lideri şi România are nevoie, în primul rând, de un lider, care să nu-şi facă socoteala ce-o să facă în 10 ani. El a mai spus că preşedintele pe care îl vor alege românii peste o lună şi jumătate va avea de condus o ambarcaţiune în plină furtună, şi nu poate conduce decât dacă are foarte clare punctele cardinale, ştiinţa cârmuirii şi echipajul în bună stare, transmite News.ro.

”România, am mai spus-o şi o ştim toţi, e o ţară plină de şefi, dar în criză de lideri. România are nevoie, în primul rând, şi de asta avem alegeri prezidenţiale de un lider, naţiunea română are nevoie de un lider care să nu-şi facă socoteala ce-o să facă în 10 ani, pentru că mandatul are 5 ani. Are nevoie de un lider naţiunea, au nevoie de lideri comunităţile”, a spus Crin Antonescu, la Botoşani.

”Eu ştiu foarte bine că preşedintele pe care îl vor alege românii peste o lună şi jumătate va avea de condus o ambarcaţiune, o corabie în plină furtună şi nu poate conduce decât dacă are foarte clare punctele cardinale, ştiinţa cârmuirii şi echipajul în bună stare, nu poate conduce decât dacă are catarge şi ancore în valori, în principii, în idei clare. Noi toţi împărtăşim aceste idei”, a mai spus el.

Antonescu le-a transmis un mesaj celor din PSD şi PNL care îl susţin în această campanie. ”Nu trebuie să vorbiţi nici nu despre altul. Despre asta aţi vorbit în locale, în parlamentare, în prezidenţiale, din păcate, cu rezultatele cunoscute. Acum trebuie să vorbim pe aceeaşi limbă, dacă noi o cunoaştem şi credem în ea, despre viitorul României”, a spus el.