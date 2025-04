Crin Antonescu: Nimeni nu se poate considera calificat în turul 2 sau foarte favorit să intre în turul 2, evident, în afară de mine

Candidatul coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, a declarat, sâmbătă, că nimeni nu se poate considera calificat să intre în turul al doilea al acestui scrutin electoral, în afară de el. Antonescu a precizat că în sondaje George Simion se află pe primul loc, însă nu este deloc sigur că acesta va intra în al doilea tur, transmite News.ro.

”Eu cred că ipotezele sunt deschise, nimeni nu se poate considera calificat în turul 2 sau foarte favorit să intre în turul 3. Turul 2, evident, în afară de mine”, a declarat, sâmbătă, Crin Antonescu, într-o conferinţă de presă la Craiova.

Întrebat care ar fi candidatul lejer şi care ar fi candidatul spinos dacă ar intra în turul al doilea, Antonescu a răspuns că nu are nici preferinţe, nici evaluări.

”Nu am preferinţe şi nici evaluări. Orice candidat în turul doi este un candidat redutabil, pentru că are în spatele lui milioane de voturi, un milion şi ceva, două milioane, vom vedea cum va fi distribuţia voturilor. Şi oricine are un număr mare de voturi din partea cetăţenilor românii în spate este un candidat redutabil”, a răspuns Antonescu.

Întrebat dacă George Simion (AUR) va intra sigur în turul al doilea, candidatul coaliţiei a subliniat: ”George Simion este pe prima poziţie în acest moment şi în sondajele noastre, dar nu sunt deloc sigur că George Simion va intra în turul 2. Sunt sigur că voi intra eu în turul 2”, a mai declarat Antonescu.