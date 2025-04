Crin Antonescu: Eu sunt un om care crede în carte. Merită să avem şi un proiect al cărţii pentru România

Candidatul Alianţei ”România Înainte”, Crin Antonescu, a declarat, miercuri, după vizitarea Bibliotecii Judeţene Mureş, că este un om care crede în carte şi că în proiectul său prezidenţial abordează inclusiv cultura şi educaţia, dar că ar merita să existe şi un proiect al cărţii pentru România, transmite Agerpres.

„Am un proiect prezidenţial pe care probabil îl cunoaşteţi, care vorbeşte despre cultură, vorbeşte despre educaţie. N-am un proiect în acest moment dedicat cărţii. Cred că merită până la urmă, şi e o sugestie, un proiect al cărţii pentru România. Eu sunt un om care crede în carte, duşmanii mei zic că sunt bătrân, de-aia fac asta. Nu e adevărat, cartea nu are vârstă. Cartea ne-a făcut ceea ce suntem astăzi. Societăţile civilizate, Occidentul, ca şi România, are în continuare librării pline cu cărţi. Se scot cărţi, bibliotecile ne aşteaptă aici. Am văzut aici (la Biblioteca Judeţeană Mureş, n.r.), extraordinar, o carte de la 1485, în perfectă stare. Prin graţia doamnei director, prin bunăvoinţa ei (…). Preşedintele poate să iniţieze tot felul de lucruri, poate să iniţieze toate lucrurile din lume. Faptul că ai noştri copii şi ai noştri tineri citesc mai puţin decât am vrea noi nu e o problemă nici a preşedintelui, dar nici a primului ministru, e a ministrului Educaţiei, e o problemă a elitei universitară, e o problemă a corpului didactic din România şi e o problemă a părinţilor din România”, a declarat Crin Antonescu.

Candidatul a răspuns astfel unei întrebări legate de poziţia preşedintelui Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, care a deplâns absenţa lecturii în şcoala românească.

Directoarea Bibliotecii Judeţene Mureş, Monica Avram, a precizat, pentru AGERPRES, că vizitatorilor le-a fost prezentată, între altele, o carte din 1485 despre vieţile sfinţilor.

„Cea mai veche carte pe care o avem aici, în colecţiile Bibliotecii Judeţene Mureş, de la Palatul Culturii, este cartea de la 1485 despre vieţile sfinţilor. Am prezentat o carte românească, un Evangheliar de Bucureşti de la 1760, legat la Târgu Mureş în anul 1852 şi se vede foarte frumos însemnarea, detaliile despre legarea cărţii. De asemenea, domnul Antonescu a semnat şi în Cartea de Aur. Impresia a fost un copleşitoare pentru toţi cei care au intrat pentru prima dată în contact cu mica colecţie de carte veche pe care o avem aici”, a relatat Monica Avram.

Crin Antonescu a efectuat, miercuri, o vizită electorală în judeţele Harghita şi Mureş. AGERPRES / (A – redactor: Dorina Matiş, editor: Marius Frăţilă)