Crin Antonescu, despre o posibilă candidatură a sa la prezidențiale: Dacă cineva mi-ar face o propunere aș da un răspuns, cum e civilizat. Nu vorbesc sau nu răspund, în orice caz, neîntrebat de când mă știu

Pentru că numele său a fost din nou vehiculat pentru alegerile prezidențiale, fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, a afirmat vineri că până în prezent nu i s-a propus să candideze, dar că va da un răspuns civilizat atunci când va fi întrebat.

Crin Antonescu a spus, la Digi24, că nu a avut discuții cu membrii niciunui partid referitoare la o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale de anul viitor.

„Eu nu am avut nici acum, în aceste zile, nici altă dată, nicio discuție oficială, formală, cum spuneți, cu niciunul din liderii sau reprezentanții împuterniciți ai vreunui partid din această coaliție pe subiectul acesta și pe niciun altul. Eu, de asemenea, nu mi-am declarat dorința, intenția n-am în agent de chestiunea asta nu mi s-a oferit, n-am oferit. Faptul că numele meu a revenit cred că se datorează domnului președinte UDMR, Kelemen Hunor, care la un moment dat, într-un șir de oameni pe care domnia sa îi considera de luat în calcul, a adăugat și numele meu. Sigur, fapt care mă onorează și pentru care îi mulțumesc, dar asta este tot, nimic altceva”, a afirmat acesta.

Întrebat dacă ia în calcul să candideze la prezidențiale, Crin Antonescu a răspuns: „Nu, am spus foarte clar că de dorit nu îmi doresc. Nu am în agendă așa ceva și de luat în calcul nu am ce să iau. Pe scurt, ca să fiu foarte deschis, dacă cineva mi-ar face o propunere, aș da un răspuns cum e civilizat. Dacă cineva a întrebat ceva, voi da un răspuns. Nu vorbesc sau nu răspund, în orice caz, neîntrebat de când mă știu”.

Antonescu a mai fost întrebat și în urmă cu câteva zile pe această temă, subliniind că nu așteaptă să fie invitat să candideze. Totodată a sugerat că ideal ar fi ca viitoarea coaliţie pro-europeană să aibă un candidat unic la alegerile prezidenţiale.

Crin Antonescu este unul dintre politicienii al cărui nume a fost vehiculat în ultima săptămână ca posibil candidat comun la alegerile prezidenţiale din partea partidelor pro-europene. De asemenea a fost vehiculat și Daniel David și Theodor Paleologu.