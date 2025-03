Crin Antonescu, despre expulzarea diplomaţilor ruşi: Există un război propagandistic / Cred că e un semn bun că statul român rezistă

Candidatul coaliţiei de guvernare pentru funcţia de preşedinte al României, Crin Antonescu, s-a referit, miercuri seară, la expulzarea din România a ataşatul militar, aero şi naval al Federaţiei Ruse la Bucureşti şi a adjunctului acestuia, precizând că evenimentul este unul extraordinar şi că este un semn bun că statul român rezistă, transmite News.ro.

”Evenimentul este extraordinar, deşi, sigur, există un război propagandistic. Noi nu suntem în altfel de război cu Federaţia Rusă, avem relaţii diplomatice şi deci acest eveniment este unul extraordinar. Dar e un eveniment pe care eu îl salut în sensul că statul român rezistă. Statul român dă semne că îşi ia măsuri de precauţie, că ripostează, că se apără”, a declat Crin Antonescu, miercuri seară, la Digi24, întrebat despre expulzarea din România a ataşatul militar, aero şi naval al Federaţiei Ruse la Bucureşti şi a adjunctului acestuia.

Antonescu a precizat că nu cunoaşte detalii, dar ”e un semn bun că statul român rezistă”.

Întrebat dacă acest eveniment va avea vreun efect electoral, Antonescu a spus că îi este greu să aprecieze.

”Mi-e greu să apreciez, nu m-aş încumeta să estimez că-i vreun şoc, că-i vreo lebădă de o culoare sau alta în această campanie. Eu cred că, în general, părerile sunt conturate, părerile celor care l-au susţinut sau îl susţin pe domnul Georgescu, s-au conturat. Sigur că o legătură directă şi toate lucrurile care ies la iveală, cel puţin despre anturajul domnului Georgescu, ba chiar şi despre domnia sa”, a declarat Antonescu.

Antonescu mai crede că mulţi din cei care l-au votat pe Călin Georgescu sau care intenţionau să îl voteze şi-au pus nişte semne de întrebare când acesta s-a referit, recent, la faptul că, avându-l pe Dumnezeu, nu avem nevoie de Uniunea Europeană.

”Domnul Georgescu a reiterat cu multă claritate faptul că noi nu avem nevoie şi nu trebuie să mai avem vreo treabă cu Uniunea Europeană, deoarece, aici e grozăvia, deoarece noi îl avem pe Dumnezeu, Asta mi se pare că poate să pună pe gânduri nişte oameni care l-au votat sau ar fi vrut să-l voteze. De ce? Nu doar pentru că este destul de… anapoda să spui că noi nu mai avem nevoie de nimic de la Uniunea Europeană, pentru că oricum am citi bilanţul anilor de când noi suntem în Uniunea Europeană, e clar că cele mai multe lucruri din cele care s-au reuşit în ţara asta (…) s-au făcut prin Uniunea Europeană”, a mai declarat Antonescu.

Candidatul coaliţiei spune că un politician are dreptul de a spune că vrea o altă cale, doar că Georgescu nu a explicat care este această nouă cale. Antonescu mai spune că Dumnezeu nu ar trebui folosit în campania electorală.

”Dar, hai să spunem că un politician are dreptul să spună că vrea o altă cale. Nu n-o dă. Dacă să contrapui chestiunea asta şi să justifici că nu avem nevoie de Uniune pentru că noi avem pe Dumnezeu, este total aberant din punct de vedere politic, dar din punct de vedere religios, Dumnezeu, pentru cei care credem că există, nu are niciun fel de treabă cu structurile politice din care noi facem sau nu facem parte. Dumnezeu e deasupra acestor lucruri şi dacă noi îl avem cu adevărat, înţelegem asta, nu vorbim doar despre el în campania electorală”, a mai declarat Antonescu.

Georgescu susţine că România nu are nevoie de banii oferiţi de Uniunea Europeană, pentru că ”îl avem pe Dumnezeu”.

”Cine este interesat de banii UE? România este bogată, eu nu am nevoie de banii lor. Poporul român îl are pe Dumnezeu. Deci nu ne interesează. Independenţa unei ţări vine din capacitatea de a se finanţa singură”, a declarat Călin Georgescu într-un interviu acordat Nataliei Morari, o fostă candidată la alegerile din Republica Moldova.