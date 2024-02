Creierul bărbaților și cel al femeilor funcționează într-adevăr diferit (studiu)

Creierul bărbaților și cel al femeilor funcționează diferit, au demonstrat pentru prima dată oamenii de știință, într-o descoperire care arată că sexul contează în modul în care oamenii gândesc și se comportă, transmite cotidianul britanic The Telegraph.

Problema dacă creierul bărbaților și cel al femeilor sunt distincte s-a dovedit a fi controversată, unii academicieni susținând că societatea, mai degrabă decât biologia, este cea care determină divergențele.

Nu a existat niciodată o dovadă definitivă a diferenței de activitate în creierul bărbaților și al femeilor, dar Universitatea Stanford a demonstrat că este posibil să se facă distincția între sexe pe baza activității din zonele creierului.

Printre acestea se numără „rețeaua implicită”, o zonă a creierului despre care se crede că este centrul neurologic al „sinelui”, fiind importantă în introspecție și în recuperarea amintirilor personale.

De asemenea, este implicat sistemul limbic, care ajută la reglarea emoțiilor, a memoriei și se ocupă de stimularea sexuală, precum și striatum, care este important în formarea obiceiurilor și a recompenselor.

Experții au declarat că diferențele cerebrale ar putea influența modul în care bărbații și femeile se văd pe ei înșiși, modul în care interacționează cu alte persoane și modul în care își amintesc experiențele din trecut.

Dr. Vinod Menon, profesor de psihiatrie și științe comportamentale la Stanford, a declarat: „Aceasta este o dovadă foarte puternică a faptului că sexul este un determinant robust al organizării creierului uman”.

„Descoperirile noastre sugerează că diferențele în modelele de activitate cerebrală din aceste regiuni cheie ale creierului contribuie la variațiile specifice sexului în funcționarea cognitivă.”

Cu toate acestea, ea a adăugat că este nevoie de cercetări suplimentare pentru a înțelege pe deplin implicațiile acestor rezultate.

Este bine cunoscut faptul că cromozomii masculini și feminini eliberează hormoni specifici sexului în creier, în special în timpul dezvoltării timpurii, la pubertate și în timpul îmbătrânirii.

Există, de asemenea, diferențe marcante în ceea ce privește modul în care femeile și bărbații se comportă în lumea reală.

Femeile tind să aibă în medie o mai bună capacitate de înțelegere a lecturii și de scriere și au o memorie pe termen lung bună.

În schimb, bărbații par să aibă o conștiință vizuală și spațială mai puternică și o memorie de lucru mai bună.

Cu toate acestea, oamenii de știință s-au străduit să identifice aceste diferențe în activitatea neuronală, structurile cerebrale fiind identice la bărbați și la femei.

Pentru cercetare, echipa a folosit “explainable AI” – un tip de învățare pe calculator care poate examina cantități mari de date pentru a explica de ce are loc un efect.

Modelului i s-au arătat scanări RMN ale unor creiere și i s-a spus dacă se uită la o femeie sau la un bărbat. În timp, rețeaua neuronală a început să identifice diferențele subtile dintre cele două sexe care nu fuseseră observate de oameni.

Atunci când cercetătorii au testat modelul pe aproximativ 1.500 de scanări ale creierului, modelul a fost capabil să spună dacă scanarea provenea de la o femeie sau de la un bărbat în mai mult de 90% din cazuri.

Dr. Gina Rippon, profesor emerit de neuroimagistică cognitivă la Aston Brain Centre și autoare a cărții The Gendered Brain, a susținut că societatea este de vină pentru diferențele de creier dintre bărbați și femei.

Comentând studiul, ea a spus:

„Problema cu adevărat intriganta este că acele zone ale creierului care disting cel mai bine sexele sunt părți cheie ale creierului social”.

„Problema cheie este dacă aceste diferențe sunt un produs al influențelor biologice specifice sexului sau al experiențelor de gen care schimbă creierul. Sau ambele. Ne uităm cu adevărat la diferențele dintre sexe? Sau diferențe de gen?

„Sau, recunoscând că aproape toți factorii care modelează creierul sunt produse dinamice imbricate atât de influențele de sex, cât și de gen, ne uităm la ceea ce ar trebui să se numească diferențe de sex/gender?”

Experții speră că descoperirea diferențelor dintre creierele masculine și feminine ar putea fi crucială în abordarea afecțiunilor neurologice sau psihiatrice care afectează în mod diferit femeile și bărbații.

De exemplu, femeile sunt de două ori mai predispuse decât bărbații să sufere de depresie clinică, în timp ce bărbații sunt mai expuși riscului de dependență de droguri și alcool și de dislexie. Zonele cerebrale descoperite în cadrul studiului sunt adesea asociate cu boli neurologice.

Dr. Menon a adăugat: „O motivație cheie pentru acest studiu este faptul că sexul joacă un rol crucial în dezvoltarea creierului uman, în îmbătrânire și în manifestarea tulburărilor psihiatrice și neurologice.”

„Identificarea diferențelor de sex consistente și reproductibile în creierul adult sănătos este un pas esențial pentru o înțelegere mai profundă a vulnerabilităților specifice sexului în tulburările psihiatrice și neurologice.”

Cercetătorii au declarat că modelul de inteligență artificială ar putea răspunde la alte întrebări importante despre conectivitatea creierului, capacitatea cognitivă sau comportament și îl vor pune la dispoziția publicului pentru a fi folosit de orice cercetător.

Descoperirile au fost publicate în Proceedings of the National Academy of Sciences.