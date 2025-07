Creatorii South Park îi adresează scuze ironice lui Trump

Trey Parker, co-creatorul serialului South Park, a făcut o scurtă glumă de scuze către președintele Donald Trump pentru că l-a ridiculizat în episodul de deschidere al celui de-al 27-lea sezon, transmite BBC.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Episodul, difuzat miercuri, a făcut mai multe glume pe seama președintelui SUA, inclusiv înfățișându-l gol în pat cu Satana.

După difuzare, Casa Albă a descris South Park ca fiind un serial „de mâna a patra”, care „se agață de un fir de ață cu idei lipsite de inspirație, într-o încercare disperată de a atrage atenția”.

Întrebat despre reacția din timpul unei mese rotunde la Comic-Con International din San Diego, Parker a răspuns, cu o expresie ironică: „Ne pare foarte rău”.

‘South Park’ creators Trey Parker and Matt Stone kept it short and sweet with their deadpan response to the reaction over last night’s very topical Season 27 premiere | #SDCC 2025 pic.twitter.com/vccHPfjhkz

— Deadline (@DEADLINE) July 25, 2025