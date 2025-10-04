Copil de trei ani, găsit mort într-un canal din orașul Mărășești / Decesul ar fi fost cauzat de un atac al câinilor
Un copil în vârstă de trei ani a fost găsit mort într-un canal din Mărăşeşti, poliţiştii din Vrancea precizând că din primele verificări decesul ar fi putut fi cauzat de un atac al câinilor, transmite News.ro.
Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vrancea au anunţat că sâmbătă, la ora 15.54 poliţiştii au fost sesizaţi prin apel 112 cu privire la faptul că într-un canal din oraşul Mărăşeşti a fost găsit trupul neînsufleţit al unui copil în vârstă de trei ani.
”Din primele verificări au rezultat indicii că moartea copilului ar fi putut fi cauzată de un atac canin. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită de către medicii legişti din cadrul Serviciului Judeţean de Medicină Legală, după efectuarea necropsiei”, au afirmat reprezentanţii IPJ Vrancea.
Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care copilul şi-a pierdut viaţa.
