Conturile Primăriei Brașov ar putea fi blocate / Sunt deschise 23 de procese pentru recuperarea unor sume de bani de la FC Brașov Steagul Renaște / Primar: ”Am rămas și cu banii cheltuiți, dar nici echipa aia nu mai există”

Conturile Primăriei Brașov ar putea fi blocate și din cauza speței FC Brașov Steagul Renaște, a afirmat primarul George Scripcaru, informează Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.

Acesta a amintit că sunt deschise 23 de procese de către persoane sau firme care au de recuperat bani de la club – care nu mai există. În plus, Curtea de Conturi a stabilit un prejudiciu de aproximativ 10 milioane de lei, în urma auditului financiar efectuat în acest an la Primărie. Curtea de Conturi a lăsat măsură de recuperare a banilor de la cei implicați în această activitate.

„Avem și aici somații și executări, este o problemă foarte gravă, pentru că sunt și alte prejudicii constatate de Curtea de Conturi care sunt de ordinul milioanelor de lei. Va trebui să găsim și aici o soluție să recuperăm acești bani de la cei care au creat acest prejudiciu. Adică de la cei care au fost responsabili, în frunte cu primarul, continuând cu cei care au fost implicați în această structură asociativă și cu cei care au executat aceste cheltuieli într-un mod inconștient. Partea proastă este că am rămas și cu banii cheltuiți, adică bugetul prejudiciat, dar nici echipa aia nu mai există, că s-a și desființat”, a declarat George Scripcaru.