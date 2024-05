Controversata vânătoare anuală de balene din Insulele Feroe a început. Au fost ucise 40 de mamifere în vânătoarea care a deschis sezonul

Vânătoarea anuală de balene din Insulele Feroe a început, stârnind condamnări din partea grupurilor pentru drepturile animalelor, deși rămâne o problemă culturală complexă. Prima vânătoare de balene pilot din acest an a avut loc în insulele din Atlanticul de Nord la 4 mai, ucigând aproximativ 40 de mamifere inteligente. Alte vânători sunt planificate pe parcursul anului, transmite Euronews.

În timpul sezonului de vânătoare de anul trecut, John Hourston, de la grupul de presiune globală Blue Planet Society, a criticat această practică „crudă”, descriind modul în care grupurile de balene – între 60 și 100 de exemplare – sunt încolonate într-un fiord, apoi târâte pe țărm cu cârlige și „sacrificate” una câte una.

Locuitorii insulei susțin în mare măsură „grindadráp” (așa cum este numit în feroeză), numindu-l o tradiție culturală. Ei spun că au vânat balenele timp de secole, carnea și untura acestora făcând parte integrantă din dieta locală.

Insulele Feroe sunt un teritoriu independent al Danemarcei, la aproximativ 300 km nord de Regatul Unit.

Deși balenele pilot sunt protejate de legislația UE și de cea britanică, statutul autonom al insulei înseamnă că aceasta își poate stabili propriile legi și reguli.

„Nu este absolut deloc nevoie de un asemenea nivel de cruzime într-o țară care are un salariu mediu de aproximativ 60.000 de dolari [55.800 de euro] pe an și o duzină de supermarketuri cu lanțuri de aprovizionare globalizate”, a declarat Hourston.

„Într-adevăr, este ceva ce fac în fiecare vară pentru un pic de plăcere. Este un sport sângeros.”

Dovezile despre vânătoarea de balene în Insulele Feroe datează din anul 800 d.Hr., vânătoarea de balene fiind prezentă cu precădere în arta și literatura feroeză.

Unii consideră campaniile străine împotriva acestei activități ca fiind o formă de imperialism cultural impusă micii lor populații de 50.000 de locuitori.

„Plaje ucigașe”

Vânătoarea poate fi foarte lungă și chinuitoare pentru mamiferele foarte sociabile, care pot rămâne cu membrii familiei lor pe viață.

„Întregul proces de vânătoare și ucidere poate dura cea mai mare parte a unei zile”, a declarat Hourston.

Balenele se bazează pe ecolocație, ceea ce înseamnă că sunetul ambarcațiunilor – inclusiv al jet ski-urilor și al bărcilor de viteză – plasează grupul într-o „stare de teroare”, după care „majoritatea bărbaților” coboară asupra lor și „le taie efectiv gâtul”, a explicat Hourston.

„Ceilalți membri ai familiei așteaptă într-o baie de sânge să le vină rândul să fie târâți pe plajă”, a adăugat el.

Într-o declarație trimisă la Euronews în 2023, Ministerul Afacerilor Externe, Industriei și Comerțului din Insulele Feroe a calificat metoda de ucidere – tăierea gâtului balenei pentru a tăia măduva spinării – drept umană și rapidă.

Acesta a precizat că o lance specială, concepută de un veterinar din Insulele Feroe, ucide animalul în „una-două secunde”, în timp ce „în mod normal, un întreg grup de balene este ucis în mai puțin de 15 minute”.

Cu toate acestea, sacrificarea balenelor poate fi foarte grafică, întreaga mare devenind roșu purpuriu.

First #Grind of 2024 occurred May 4th in Klaksvik, Faroe Islands.

40 pilot whales were needlessly slaughtered using traditional knives to cut the sides of the neck. The spine is then severed, & main arteries opened, bringing unimaginable pain.

Article: https://t.co/wZLio0dM6k

— Blue Planet Society (@Seasaver) May 6, 2024