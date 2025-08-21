Control judiciar pentru primarul din Mangalia / Decizia nu este definitivă și va fi contestată de DNA (surse)

Judecătorii Tribunalului Constanța au dispus măsura controlului judiciar pentru primarul din Mangalia, Cristian Radu, acuzat de procurori că ar fi luat șpagă peste 500.000 de euro, transmite Info Sud-Est.

Decizia nu este definitivă și va fi contestată de DNA conform informațiilor Info Sud-Est.

Primarul Mangaliei, Cristian Radu, a fost reținut 24 de ore, miercuri seară, după 10 ore de percheziții acasă și la primărie și mai multe ore de audieri. Cristian Radu, care se află la al patrulea mandat, e acuzat de procurorii DNA că ar fi luat mită de mai multe ori pentru a elibera documente administrative, cum ar fi certificate de urbanism sau autorizații de construcție.

Radu este unul dintre cei mai influenți politicieni din PNL Constanța și unul dintre cei mai vechi primari din județ aflați încă în funcție.

Radu este un personaj local controversat, a condus ANAF și este criticat de opoziția din Mangalia și o parte a societății civile pentru modul discreționar în care conduce primăria, fiind acuzat deseori de lipsă de transparență, mai ales în privința averii acumulate pe numele rudelor.