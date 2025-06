Context.ro: Angajat de China, promovat de Sputnik. Veriga locală dintre statul chinez și rețeaua de propagandă rusească din România

Aflat pe statul de plată al statului chinez (Radio China International), jurnalistul Dan Tomozei scrie la mai multe publicații românești care fac parte din rețeaua care răspândește narațiunile convenabile Federației Ruse în România, arată o investigație Context.ro.

Radio China Internațional, unde lucrează Tomozei, se află sub controlul oficial al Partidului Comunist Chinez și este una dintre entitățile incluse în cel mai recent raport despre FIMI (manipulare și ingerințe informaționale externe) al UE. Preluat inclusiv de “Vești din Rusia” și rețeaua Sputnik, Tomozei a fost premiat recent de guvernul chinez.

Plătit de aproape 15 ani de o instituție media aflată sub controlul Departamentului de Propagandă al Partidului Comunist Chinez, despre care chiar președintele chinez Xi Jinping spunea că trebuie să întruchipeze “voința Partidului”, Tomozei prezintă în România o variantă idealizată a peisajului media din China: „Cei din afară sunt în eroare când vorbesc despre cenzură”, a declarat el într-un interviu oferit în 2014 pentru Digi24.ro.

În contrapartidă, jurnalistul cataloghează măsurile luate de autoritățile române și moldovene împotriva propagatorilor de fake news drept cenzură: ”CENZURĂ | Serviciul de Informații al Republicii Moldova a dispus închiderea site-ului Sputnik!”, scrie el despre închiderea site-ului rusesc, oficios al Kremlinului, pentru incitare la ură și război. Poziționarea lui pe acest subiect este în linie cu propaganda Rusiei, o aliniere nicidecum singulară în activitatea lui Dan Tomozei, care este aplaudat la scenă deschisă într-un articol publicat de Sputnik: “Un Marco Polo modern… Un jurnalist care a trecut de la observația atentă, sensibilă, la implicare.”

Atacurile de tip FIMI – Foreign Influence and Manipulation Interference – sunt, conform Comisiei Europene, ingerințe externe care vizează adesea subminarea proceselor democratice din Europa sau au un impact negativ asupra valorilor, procedurilor și proceselor politice europene și pot lua multe forme. Cel mai recent raport al EEAS (Serviciul European de Acțiune Externă) al Uniunii Europene, publicat la începutul lunii martie, evidențiază infrastructura digitală utilizată de actori străini, în special din Rusia și China, pentru a manipula spațiul informațional al Uniunii Europene și al țărilor partenere. Scopul lor este de a disemina dezinformare, a eroda încrederea și a submina societățile democratice. Radio China International, una dintre cele trei instituții media de stat din China, unde Tomozei este angajat de aproape 15 ani, este parte din structura FIMI descrisă de raport. În 2020, SUA au inclus Radio China International pe lista structurilor de propagandă externă a Chinei, care activează sub aparența unor organizații de presă, dar sunt de fapt “misiuni oficiale” controlate de Partidul Comunist Chinez.

Implicarea menționată în articolul din Sputnik este vizibilă în publicistica și prezența media a jurnalistului angajat de statul chinez.

When China meets Russia

Deși relativ modest, numărul articolelor publicate de Dan Tomozei în ActiveNews, cea mai importantă publicație din România inclusă în investigația internațională Firehose of Falsehood, a crescut vertiginos în ultimul an. Dacă în perioada 2020-2024 Tomozei semnează în total 13 articole, anul acesta Tomozei a publicat deja tot atâtea articole pe portalul ActiveNews.

Materialele indică fără echivoc preferințele autorului: Nicușor Dan este omul sistemului, la CNA este un cuib de “dictatori frustați”, Călin Georgescu, omul anului 2024, este “un stimul pentru gândirea critică, un energizant pentru dorința de ieșire din hipnoza impusă de UE și SUA la nivel social, economic, cultural”, iar “România nu mai este o democrație”, o realitate veche de 20 de ani, reconfirmată de respingerea candidaturii lui Georgescu. Mesajele sale anti Nicușor Dan sunt preluate frecvent de mai multe canale Telegram, parte a rețelei de diseminare a propagandei rusești precum Sputnik sau “În prima linie”.

