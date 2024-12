Consiliul Local Arad a crescut taxele locale cu până la 38%

Taxele şi impozitele locale pe anul 2025 din municipiul Arad au fost majorate cu până la 38%, într-o şedinţă „de îndată” organizată luni seara la ora 21,00, după ce anterior, la şedinţa din aceeaşi zi de la ora 14,00, proiectul a fost retras de pe ordinea de zi, pentru că prevedea taxe şi mai mari şi nu a avut susţinere suficientă din partea consilierilor, transmite Agerpres.

Forma iniţială a proiectului prevedea majorări de taxe cu până la 60%, iar Primăria a justificat propunerile prin faptul că în ultimii nouă ani nu a mai făcut majorări, decât acolo unde a impus legislaţia.

„Pentru a nu fi într-o situaţia hilară în care cetăţenii să se trezească cu taxe şi impozite super majorate prin efectul legii, îi convoc pe domnii consilieri încă o dată, la orele 21, cu amendamente referitoare la ceea ce consideră că este de îmbunătăţit la un proiect care este la transparenţă încă din vară, pentru a închide acest subiect. Nu putem în altă zi pentru că prevederile legale presupun minim 3 zile lucrătoare înainte de finalul de an. Cum zile lucrătoare mai sunt doar 24, 30 şi 31 decembrie, suntem nevoiţi să ne mobilizăm azi când sper că vor veni cu amendamente scrise care vor fi dezbătute şi supuse votului. Conform legii, dacă nu avem o hotărâre dată, prin efectul legii se aplică nişte indici mult mai mari”, a declarat primarul Aradului, Călin Bibarţ, după prima şedinţă a Consiliului Local Municipal.

În şedinţa care s-a încheiat seara târziu, taxele au fost majorate cu procente cuprinse între 5% şi 38%. Proiectul a trecut cu 13 voturi pentru şi 9 împotrivă, după ce a suferit modificări propuse de coaliţia din CLM formată din PNL, USR şi UDMR.

„La Arad, de 9 ani, taxele şi impozitele nu au crescut decât punctual acolo unde legea a impus acest lucru, nivelurile fiind foarte scăzute. Într-adevăr, cumulat în cei 9 ani inflaţia a fost de circa 60%, dar aveam situaţii, de exemplu, unde impozitele erau foarte mici. Pentru un teren agricol, intravilan, în suprafaţă de 1.000 mp, se plăteau 15 lei. Am propus şi s-a votat azi un impozit de 25 de lei. Dacă se plăteşte cu bonificaţie înseamnă doar 23 de lei pe an. Pentru un teren arabil din jurul Aradului care are valori cu multe zerouri, se plătea un impozit de 158 lei. Am propus 110 lei în plus. Şi aici vorbim despre exemple din categoria A. Dacă mergem la D, sumele sunt mult mai mici. La curţi şi construcţii, ceea ce avem fiecare, adică terenul de sub casă, garaj, curte, la 250 mp s-a ajuns la o creştere de doar 56 lei în plus pe an: de la 228 lei la 284 lei, zona A, pentru că în zona D creşterea este de la 55 lei la 69 lei, deci cu 14 lei în plus. La apartamente de 2 – 3 camere, în suprafaţă de 60 mp, se plătea 233 lei în zona A, iar acum s-a votat o creştere de 89 de lei. Dacă se plăteşte cu bonificaţie vorbim despre un impozit de 290 lei pe an. În zona D, creşterea este de doar 78 lei. La maşini, creşterile sunt nesemnificative, iar la cele de transport creşterea este 0”, a declarat primarul, la finalul şedinţei „de îndată”.

Bonificaţia de 10 procente pentru cei care plătesc integral taxele în primele 3 luni ale anului a fost păstrată.

Primarul a mai spus că majorarea taxelor se impunea pentru că e nevoie de bani în buget pentru susţinerea proiectelor cu fonduri europene.

„Se vorbeşte foarte mult despre fonduri europene, despre fonduri nerambursabile, însă toţi aceşti bani se primesc dacă ai la rândul tău o contribuţie proprie, din buget local. Dacă nu ai o susţinere bugetară, pierzi acei bani. În concluzie, avem răspunderea administrării unui oraş şi o ducem mai departe spre binele Aradului şi a tuturor”, a încheiat edilul.